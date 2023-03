Madrugada de nova liderança do BBB 23 é marcada por desentendimento e estratégias para o Paredão

Fred conquistou a liderança da semana no Big Brother Brasil 23, após vencer a prova na última quinta-feira, 2. O resultado foi comemorado pelos aliados do influenciador digital e preocupou seus adversários.

Com o novo Líder consagrado, o assunto da madrugada entre os brothers foi a formação do Paredão, no próximo domingo, 5. O clima de tensão, inclusive, fez Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila ficarem “acampados” durante a madrugada na expectativa de atender ao Big Fone. No entanto, o que eles não sabem é que a dinâmica ocorrerá apenas no sábado, 4, e dará direito a salvar um dos indicados por MC Guimê à berlinda.

A campana, entretanto, acabou em desentendimento entre o trio; entenda e confira as estratégias de jogo traçadas pelos participantes do BBB 23 nesta madrugada.

Indicação do Líder

Junto aos aliados, Fred avaliou seus planos nesta liderança. Como já havia comentando antes, ele reiterou o desejo de que Key Alves escape da berlinda em alguma possível dinâmica antes da formação do Paredão, para que ele possa colocá-la direto, sem direito a disputar a Prova Bate-Volta.

Caso o plano inicial não seja possível, o influenciador digital tem outra alternativa: indicar Sarah Aline. “É também um jeito de proteger a Marvvila, porque acho um Paredão perigoso pra ela, mas não acho perigoso pra Sarah. [...] Óbvio que não gostaria de colocar a Sarinha, mas, nesse cenário, tenho um argumento que é muito seguro. Também puxaria torcida pra ela tranquilamente”, comentou o Líder.

Integrantes da xepa planejam votos

Em contrapartida, os integrantes do Quarto Deserto que ficaram fora do VIP planejaram voto em Marvvila. Segundo eles, a cantora pode ser vista como “planta” pelo público e está “confortável” no reality show.

“Ela soma voto quando precisa juntar a galera, mas não foi nenhuma vez pro Paredão. E aí, nisso, ela vai avançando no jogo”, avaliou Amanda.

Quarto Fundo do Mar se prepara para o Paredão

Com um Líder do grupo adversário, os membros do Quarto Fundo Mar já se preparam para o Paredão. “A gente vai para o Paredão, né? Um da gente vai. Eu acho que tem possibilidade para todo mundo, a menor possibilidade é da Marvvila de ir pelo Líder. A gente está lascado”, refletiu Sarah Aline.

Para tentar se ajudar e ajudar seus aliados, a psicóloga está disposta a conquistar o Poder Curinga, na esperança de ter uma boa “carta na manga”.

Sarah Aline se irrita com aliados

Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila estavam esperançosos pelo toque do Big Fone. No entanto, apesar da intenção comum de se livrar do Paredão, o trio de aliados protagonizou um desentendimento.

Tudo começou quando o ator a pediu para ficar brava. “Você está me mandando ficar brava? Agora você quer mandar em mulher”, respondeu Sarah. Na ocasião, então, Gabriel rebateu que ela “militou erradíssimo”, e Marvvila concordou.

Os artistas, que já haviam comparado a psicóloga com a ex-BBB Ivy Moraes, passaram a chamá-la de Lumena. “Lumena, você autoriza a gente?”, brincaram. No entanto, Sarah não gostou: “Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, desde que chega um momento que vocês começam a me irritar. [...] Falar coisa que eu não quero, não é pra falar”.

