Madrugada no BBB 25 tem choro, desabafos e aliados obrigados a votar entre si; veja resumo

Depois da eliminação de Maike, com 49,12% da média dos votos, o clima seguiu intenso na casa do BBB 25. João Pedro venceu a Prova do Líder e garantiu mais uma semana no jogo, enquanto Renata foi direto ao Paredão pela dinâmica da disputa. A madrugada desta sexta-feira, 11, foi marcada por conversas emocionadas, estratégias de voto entre aliados e reflexões sobre os acontecimentos mais recentes no confinamento.

Vitória Strada chora e é consoloda por Diego Hypólito Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Veja os destaques da madrugada no BBB 25:

Renata reflete sobre comportamento de Maike e desabafa

PUBLICIDADE Renata revelou a João Pedro e Vitória Strada que Maike passou dos limites durante a confraternização do dia anterior. A bailarina contou que teve o cabelo puxado algumas vezes e que precisou alertá-lo. Ela também refletiu sobre como a situação pode ter repercutido com o público. “Ele tinha umas brincadeiras que eu ignoraria no momento de muita privacidade, não aqui. Eu falava para ele: ‘Não fica falando isso... Eu sei que é num sentido legal, mas não fica me chamando assim, porque as pessoas lá fora podem entender de outro jeito’. Tem que ter o limite do respeito”, disse.

Troca de votos entre aliados vira pauta delicada

Com Renata já no Paredão e João Pedro imune, os aliados do Quarto Anos 50 perceberam que precisarão votar entre si. Vitória Strada foi direta: “Eu vou para o Paredão, porque vou ser indicada pelo Líder [...] Vai ser uma desgraça, porque a gente vai ter que votar entre a gente”.

Delma, então, se ofereceu como opção: “Prefiro que vote em mim. Se tiver que votar em alguém, votem em mim, tudinho”. Segundo a dona de casa, prefere que sua dupla, Guilherme, siga no jogo.

Renata é acolhida pelos rivais

Apesar das rivalidades no jogo, Renata não ficará sozinha. Diego Hypolito garantiu que a sister terá apoio no confinamento. No Quarto do Líder, com João Pedro, a bailarina ouviu o papo.

“Se ela estiver sozinha em algum momento, você pode reparar que eu não vou deixar”, disse ele aos aliados. Delma também declarou apoio. “Nosso embate é só para votar mesmo”, comentou.

Mais tarde, na varanda, Delma reforçou: “Rê, você não fique isolada da gente, não, viu?”

Sisters se emocionam com a reta final

Renata chorou na área externa e foi consolada por Guilherme, Diego e Vinícius. “Só queria um pouquinho de folga, mas não tem como, nesse final. Paredão em cima de Paredão. Eu vou lutar até o fim”, desabafou.

No quarto, Vitória Strada também chorou ao relembrar sua trajetória. “Estou pensando em tanta coisa que a gente passou aqui dentro. Estou pensando em como eu estou grata de estar aqui e no quanto foi difícil. É um misto de gratidão e muito cansaço ao mesmo tempo”, disse.

Guilherme fica sem saída de votos

Guilherme analisa o próximo Paredão e se vê sem saída Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Sentado na área externa com Delma e Vinícius, Guilherme refletiu sobre a próxima formação de Paredão. “Situação extremamente difícil”, analisou.

Mesmo com poucas opções, ele descarta o voto na sogra, Delma. Com isso, afirmou a possibilidade de votar em Vinícius ou Diego: “São duas pessoas que só foram numa crescente de carinho, admiração.”

Líder analisa indicação

Depois de conquistar o Líder, João Pedro começou a pensar em quem indicará ao Paredão nesta sexta-feira, 11. Em conversa com Renata ele disse que Guilherme não é seu embate, mas que achou incoerente o fisioterapeuta falar que ele estava fugindo de embate.

“Tem a Vitória que eu já coloquei no Paredão”, analisou ele, que teve o apoio de Renata dizendo sobre “o velho chumbo trocado”.