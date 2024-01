Mãe de Ludmilla rebate comentários de Rodriguinho sobre o show da filha no BBB 24

A cantora Ludmilla se apresentou na segunda festa do BBB 24, no último sábado, 13. Logo após o show, Rodriguinho comentou com Wanessa Camargo sobre a apresentação da cantora, criticando a música Vem, Amor pelo uso de palavrões. Antes dos comentários, Rodriguinho já vinha sendo criticado nas redes sociais por assistir ao show de braços cruzados.

A mãe da cantora se pronunciou no Instagram, rebatendo o pagodeiro. “Ludmilla fez um show de uma hora e pouco e ele só resumiu esse show todo a uma música de palavrão? E a música nova, eu não ouvi ele falar. Aí você vê que é puro recalque, não vem falar que é porque eu sou mãe que eu ‘tô defendendo’ não”, Silvana comenta.

Nas redes sociais, internautas criticaram as falas e a postura do cantor e apontaram a atitude de Rodriguinho durante o show:

Silvana Oliveira ainda comentou sobre o episódio de violência doméstica envolvendo Rodriguinho com a, até então, mulher, Nanah Damasceno, em 2021. “Aí a música ‘bater com negócio na cara’ ele não gosta. Ah!, mas bater em mulher, ele gosta. Isso aí é com ele mesmo. Bater com o negócio na cara, não, mas bater de porrada, dar porrada, isso ele entende, o agressor. Entendi, vovô. Porrada pode”, enfatizou.

Rodriguinho vem sendo criticado pelos comentários pejorativos sobre o corpo de Yasmin Brunet e também por criticar a compulsão alimentar da sister.

O cantor também comentou sobre a aparência de Ludmilla, ao que Silvana respondeu: “Teve uma pessoa do ‘Big Brother’ que comentou que a Ludmilla tá muito bonita e ele falou: ‘mas também, com o dinheiro que ela tem’. Oxe, mas ele também já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê, Rodriguinho? Me diz aí, irmão, o que aconteceu. Se perdeu? Gastou o dinheiro todo e não cuidou da cara?”

A mãe de Ludmilla ainda disparou “Será que Rodriguinho não tá com saudade dos netos, não? Manda pra casa! Vovô surtou!”, finalizou.

Estagiário sob supervisão de Charlise de Morais.