Maike assiste cenas com Renata e pede desculpas: ‘Estou envergonhado’

Maike vai ao Bate-Papo BBB e pede desculpas por atitudes com Renata. Foto: @bbb via X (Twitter)

Maike, que foi eliminado do BBB 25 nesta quinta-feira, 10, assistiu às cenas em que exibiu um comportamento agressivo com Renata durante o Bate-Papo BBB. Questionado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, ele começou: “Só tenho que pedir desculpas [...] Estou envergonhado”.

“Queria pedir desculpas para você e para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Assumo meu erro, não tenho problema em fazer isso, até porque está gravado e não tem como eu falar o contrário. Peço desculpas, de coração, não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei mesmo”, disse também.