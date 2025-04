Maike e Renata flertam e discutem relação no BBB 25: ‘Nem Moisés foi tão tentado assim’

Renata e Maike entraram em clima de romance no BBB 25: ambos discutiram sobre a relação durante a noite dessa quarta, 2, e mencionaram o “caso amoroso” entre ele e Giovanna, que ocorreu no início no programa.

Maike brincou sobre a tentativa de conquistar Renata desde o início do programa: “Há 80 dias, brincadeira sem fim. Eu parei. Desisto. A única prova de resistência que eu vou desistir. Nem Moisés foi tão tentado assim.”

Renata e Maike discutem relação e flertam durante a noite desta quarta, 2. Foto: @bbb via X (Twitter)

PUBLICIDADE Ela mencionou Giovanna de maneira indireta, com quem o participante teve um caso durante o início do programa: “Não foram 80 dias, porque em 30 dias [você] estava desfocado.” O brother finalizou: “30 não, 21. Três semanas. [Mas] o mais importante é que o foco foi de 60 dias.”

Antes da eliminação de Vilma, na terça, 1º, eles também brincaram sobre o assunto: “[Você está a] 80 dias me enrolando”, disse Maike.

“Você estava muito desfocado”, respondeu Renata.

A brincadeira, que ocorreu na hora do jantar do Vip, foi um tópico de conversa também durante a noite. Renata abordou: “Não tenho pressa para isso na minha vida. Fico pensando se tudo isso [estar no programa] não influenciaria, e se isso [nossa relação] perduraria. A gente não sabe, daqui a 4 dias ou 23, como será nossa vida.”