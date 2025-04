Maike é um dos participantes que mais venceu provas do líder na história do BBB; veja ranking

Maike ganhou sua quinta liderança do BBB 25 na noite deste domingo, 6. A vitória colocou o brother no topo da lista de participantes que mais venceram provas do líder no reality, junto de Lucas Henrique (Buda), do BBB 24, e Kadu Parga, do BBB 10.

Maike figura topo da lista de participantes que mais venceu provas do líder no BBB. Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação

Caso ele ganhe mais uma liderança, será o maior vencedor de provas do líder do reality, cuja final é em 22 de abril. Com o título desta semana, Maike ultrapassou os 4 "colares" de Bruna Griphao (BBB 23), Fabiana Teixeira (BBB 12), Amanda Djehdian (BBB 15) e Emily (BBB 17).

Confira lista de participantes com mais lideranças

5 vitórias: Kadu Parga (BBB 10); Lucas Henrique, o Buda (BBB 24) e Maike (BBB 25);

Kadu Parga (BBB 10); Lucas Henrique, o Buda (BBB 24) e Maike (BBB 25); 4 vitórias: Fabiana Teixeira (BBB 12), Amanda Djehdian (BBB 15), Emily (BBB 17) e Bruna Griphao (BBB 23).

Relembre as lideranças de Maike

Maike e Gabriel escolheram 3 duplas para Mira do Líder Foto: Reprodução/Globo

O brother foi o terceiro líder do programa, ao lado de sua dupla Gabriel. Ambos disputaram a final da dinâmica com Camilla e Thamiris, em uma prova com duração de 20 horas e 11 minutos. Essa foi a primeira prova de resistência da edição.

Em outra prova de resistência, Maike foi o ganhador da oitava liderança, tendo disputado a final com Renata. Ele também embolsou R$ 30 mil. Veja mais sobre aqui.

Já em 27 de março, antes do começo do Modo Turbo no BBB 25, ele foi ganhador de mais uma prova em que deveria montar um quebra-cabeças enquanto estava vendado. No Vip da semana, escolheu João Gabriel, Vilma e João Pedro.

Três dias depois, com o reality já no Modo Turbo, ele venceu mais uma prova e já definiu o alvo que integraria o Paredão da semana. A última liderança ganha por Maike foi a deste domingo, 6, e escolheu João Pedro e Renata para o Vip.