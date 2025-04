Maike fala sobre embates com Vinícius no ‘Mais Você‘: ‘Só não ganhei no Paredão’

Maike comparece ao 'Mais Você' para o café com o eliminado Foto: Globoplay/Divulgação

Maike, eliminado do BBB 25 nesta quinta, 10, compareceu ao Mais Você para o Café com o Eliminado. Junto de Talitha Morete e Fabricio Battaglini, falou sobre suas escolhas de jogo e desavenças com Vinícius e Diego.

“A gente não tinha afinidade alguma dentro do jogo. Eu via ele sendo muito hipócrita lá dentro”, disse, sobre Vinícius. Em seguida, falou sobre o romance com Renata e brincou sobre ter “ganhado” do brother no quesito “conquista”. “Só não ganhei no Paredão”, brincou.

Ele comentou sobre a decisão do contragolpe, quando puxou Vinícius: “Vendo hoje, não foi uma boa escolha. Mas naquele momento, eu não quis chamar a Delma. Meu embate dentro da casa era com o Vinícius”.

PUBLICIDADE Entretanto, o atleta pontuou que se tivesse escolhido Delma por estratégia, não teria saído. ”Ela não joga, precisa do enredo do Guilherme lá dentro. Por esse lado, eu acho que ficaria", disse. Ele ainda acrescentou: “Ela foi um pouco falsa com a Renata, isso não pode fazer”.

Sobre sua postura perante ao jogo, Maike afirmou que mudaria algumas coisas: “A gente não quer mudar muito o enredo em que a gente está. Isso de focar, ter medo de ter novos embates com outras pessoas, eu mudaria isso. Não ficaria só no Diego e no Vinícius”.

Ao falar sobre Diego, ele refletiu: “Mentiu sobre uma briga que nem estava perto. Contou uma história distorcida do que tinha acontecido”.

O brother revisou suas atitudes novamente, referindo-se a quando puxou o cabelo de Renata durante o reality. Ele pediu desculpas e se mostrou arrependido: “Não sou de fugir dos meus erros. Queria pedir desculpa para a Renata de novo. Mas queria pedir desculpas para a família dela também [...] quero, de coração, me desculpar por esse transtorno que causei.”

“Eu não estava querendo brincar com nenhuma delas [...] Mas eu tive mais proximidade com a Renata”, comentou também, com relação aos romances vividos com a bailarina e com Giovanna Jacobina, eliminada no início do jogo. “Eu sei o que aconteceu, que eu conheci a Renata, uma mulher incrível. A gente se conectou de uma forma muito sincera.”