‘Mais Você’ terá semana especial para comemorar 23 anos do programa

O Mais Você, programa matinal apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo, ganhará uma comemoração de aniversário. A partir de segunda, 17, a emissora fará uma semana especial para celebrar os 23 anos da atração.

Segundo a Globo, a semana contará com momentos especiais do Louro Mané, que participa da data pela primeira vez. Ele irá relembrar momentos do Louro José, personagem interpretado pelo ator Tom Veiga, que morreu em 2020 em decorrência de um AVC.

Semana especial de aniversário do 'Mais Você' irá relembrar momentos de Louro José. Foto: Instagram/@anamaria16 - 02-11-2020

Memes, convidados e receitas que fizeram parte do programa também serão relembrados. O cenário estará decorado para receber a presença de personalidades como Gabriel Medina e Adriano de Souza e de repórteres que fizeram parte da equipe.

Além disso, o cantor Roberto Carlos também vai aparecer em uma mensagem surpresa para homenagear o programa.

Na terça, 18, dia do aniversário do Mais Você, irá ao ar a nova temporada do quadro Super Chefinhos, que traz atores mirins sendo desafiados por provas culinárias.

Desta vez, Valentina Vieira, Alana Cabral, Alice Palmar, Pedro Guilherme, Ygor Marçal e João Bravo serão os participantes. A competição contará com a chef Barbara Verzola e a atriz Solange Couto no papel de juradas.