‘Mania de Você’ foi gravada em ilha que já foi de Xuxa Meneghel; entenda

De acordo com informações do Gshow, Xuxa alugava as Ilhas Catitas, onde costumava passar as férias. São duas pequenas ilhas conectadas por uma ponte. Segundo um produtor da novela, a localidade fica há 10 minutos de onde a equipe estava hospedada, no continente, facilitando a logística de gravações.

Atualmente, a apresentadora mantém uma propriedade em Angra dos Reis, porém localizada em outra ilha.