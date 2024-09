‘Mania de Você’: Personagem de Mariana Ximenes ‘chegou chegando’ e planeja assassinatos; entenda

Ísis cresceu pobre, na comunidade próxima a um resort em Angra dos Reis, mas, ambiciosa, acabou se casando com o filho de Berta (Eliane Giardini), Henrique (Antonio Saboia). O golpe do baú permitiu que realizasse sonhos luxuosos. Após um período na Europa, Isís retorna, a contragosto, com o marido e o filho para a ilha.

No capítulo de quarta-feira, 11, foi revelado que Ísis tem um amante na região, Guga (Allan Souza Lima), um funcionário da família. Quando Henrique pede o divórcio, ela sugere ao amante que matem o marido. Os dois, então, armam o assassinato do herdeiro.