Manoel Soares lança 1º projeto após saída da Globo e diz ser ‘realização de sonho’; saiba como será

O apresentador Manoel Soares anunciou o lançamento de um novo projeto, Bombou, o primeiro após sua saída na Globo. O anúncio foi feito através do Instagram nesta sexta-feira, 17.

A iniciativa será uma espécie de “agregador de notícias” que trará informações de portais brasileiros. Os episódios serão lançados todos os dias às 17h em plataformas como Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. O primeiro já está disponível.

Manoel Soares anunciou primeiro projeto após saída da Globo. Foto: Instagram/@manoelsoares/Reprodução

Em entrevista ao A Tarde É Sua, RedeTV!, o apresentador não descartou que alguns episódios do projeto trarão notícias veiculadas no Encontro, programa que fazia parte.

“Eu vou continuar assistindo e prestigiando o trabalho dos meus colegas. [...] Se, por acaso, tiver uma informação relevante no Encontro e a minha equipe se negar a levar para o Bombou, pode ter certeza que vai ser chamada a atenção da minha equipe”, comentou.

Nos stories do Instagram, Manoel tirou dúvidas de seguidores sobre o novo projeto e contou que a iniciativa é a “realização de um sonho”. “Mais do que continuar me comunicando, vou fazer uma coisa que acredito muito”, disse ele.

Segundo o apresentador, o Bombou terá participação interativa do público e tratará de vários temas, como religiões de matriz africana e a periferia. “O que eu estou fazendo é voltado para as minhas origens, para a periferia, e, obviamente, para as coisas que eu quero alcançar na vida”, afirmou.

A Globo confirmou a saída de Manoel da emissora no final de junho, sem explicar o motivo da decisão. Ele e a apresentadora Patrícia Poeta protagonizaram diversos casos de constrangimento no Encontro e rumores de crise interna.