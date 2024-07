Malu Mader ressurge em imagem de bastidor de ‘Renascer’ com Marcos Palmeira: ‘Só alegria’

Malu Mader no set de filmagens de 'Renascer' com Marcos Palmeira Foto: Reprodução/Instagram/MarcosPalmeira

Malu Mader fez um tour pelos bastidores de Renascer no retorno às novelas após 8 anos fora do formato. O passeio foi publicado nas redes sociais nesta quarta, 3, pelo ator Marcos Palmeira.

PUBLICIDADE Palmeira, que interpreta José Inocêncio, contracenará com Mader. Na trama, a atriz será Aurora, uma empresária que confunde o coração do personagem interpretado pelo ator de 60 anos. As cenas de Mader serão exibidas já neste mês.

“Aproveitando para colocar o papo em dia com a Malu. Só alegria!”, publicou Palmeira no Instagram. Os dois aparecem no set em Linhares, no Espírito Santo.

Retorno às novelas

Mader estava longe das novelas desde 2016 e gravou as primeiras cenas de Renascer no fim de junho. O distanciamento dos folhetins gerou questionamentos dos fãs ao longo dos anos, disse ao gshow na última sexta, 28.

O último trabalho de Mader na Rede Globo foi em Haja Coração, de 2016. Em 2018, ela teve o contrato fixo encerrado com a emissora.

“Minha identidade se confunde um pouco com essa figura da atriz de novela. É algo muito forte. Então, ao longo desses anos todos afastada, eu ouvia muito do público: ‘e aí, não vai mais fazer novela?’. Agora vou poder falar: ‘Vou, vou fazer, sim”, disse em entrevista ao site gshow.

“Quando eu recebi o convite para essa participação na novela Renascer imediatamente fiquei tomada de novo por uma vontade de fazer novela, algo que não me passava mais pela cabeça”, acrescentou.

Mader havia afirmado ao site F5, em junho, ter perdido o hábito de assistir novelas. Em 2023, a atriz fez parte o elenco da série infantojuvenil Mila no Multiverso, exibida pela Disney+.

“Eu não tinha mais aquele desejo incandescente de quando eu era mais nova. Aquele fogo. E a gente fica com vontade de fazer aquilo que inspira a gente, aquilo que a gente também está gostando de assistir”, disse em entrevista ao site F5. Segundo a publicação, a artista deve aparecer em cinco capítulos.