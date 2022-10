Marcos Palmeira muda visual após fim de ‘Pantanal’

O ator Marcos Palmeira se despediu definitivamente de Pantanal. É que o intérprete de Zé Leôncio na trama mudou drasticamente o visual e postou o resultado nas redes sociais. Ele tirou a barba e o cabelo. O resultado da transformação ficou por conta do cabeleireiro Vinicius Kilesse.

“Tomei coragem pra tirar a barba, cortar o cabelo e me despedir do José Leôncio. Na semana que vem já começo a gravar a série A Era dos Humanos, do Globoplay, que tem locações na Amazônia, Pantanal, Abrolhos e nos cânions de Santa Catarina, pra onde estou indo fazer um voo de balão”, revelou o ator, que continuou contando sobre o novo trabalho. “Essa produção vai investigar como as decisões da humanidade impactaram o planeta e o meio ambiente, dando início à Era dos Humanos”

Contudo, Marcos Palmeira não foi o único que mudou o visual com o final da trama de Bruno Luperi. Guito, que interpretou Tibério no folhetim, apareceu nas redes sociais sem bigode, numa reunião do elenco na casa do intérprete de Zé Leôncio para acompanhar o último capítulo da trama.

“Faltam palavras para descrever o que significa na minha vida”, disse Guito na legenda da foto. Pantanal foi um fenômeno de audiência e interação nas redes sociais e trouxe muitas novidades e cenas marcantes no último capítulo da produção. Travessia, substituta do folhetim, estreia nesta segunda, 10, e é escrita por Glória Perez.