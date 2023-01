Maria Beltrão comete gafe no ‘É De Casa’: ‘Fome de maconha’

Maria Beltrão cometeu uma gafe ao vivo no É De Casa, da TV Globo, na manhã deste sábado, 7. Depois de falar sobre pamonha no programa, ela virou alvo de brincadeiras de usuários da web que diziam que ela estava com “larica” — a piada se referia a um possível uso de cannabis da jornalista após matérias sobre culinária.

Na hora de voltar ao ar, ela cometeu um ato falho e trocou o “P”, de pamonha, por “M”, de maconha, e virou meme nas redes sociais. “Esse programa está dando uma fome. Uma fome de maconha... De maconha [não], olha só que horror! Estão falando lá na internet que estou com larica. Que horror. É isso não, gente”, disse.

Leia também ‘BBB 23′ terá maior prêmio da história do programa; veja histórico de valores

Beltrão voltou a se corrigir: “Já falamos de pamonha, de pastel e aí vem o Rodrigo Hilbert. É muita fome que está dando esse programa”.

“Esse programa tá dando uma fome. Já falamos de maconha…tão falando que eu tô com larica ”



Hahahahahaha como não amar Maria Beltrão??????? pic.twitter.com/MknxChcJGa — Filipe Arthur 🚀🌹 (@OFilipeArthur) January 7, 2023

Mais tarde, ela brincou com a situação no Twitter: “Vocês foram implicar comigo, falando disso, porque tô com muita fome, e aí eu vou e falo ‘maconha’ no ar, em vez de pamonha! Minha gente, isso é maneira de entrar no trending topics?”.

O assunto virou um dos mais comentados das redes sociais. “Acordo e Maria Beltrão está falando a palavra ‘maconha’ na TV aberta. A família tradicional brasileira pira”, disse um usuário da web. “Nasce um meme”, afirmou outro.

Veja:

Viu? Vcs foram implicar comigo, falando disso, porque tô com muita fome, e aí eu vou e falo MACONHA no ar, em vez de pamonha! Minha gente, isso é maneira de entrar no trending topics? 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/ETjqMaizaW — Maria Beltrão (@beltraomaria) January 7, 2023

Acordo e Maria Beltrão está falando a palavra “maconha” na TV aberta. A família tradicional brasileira pira. #EDeCasa pic.twitter.com/cXg9uaBKSw — Bruno Guzzo® (@brunoGUZZO) January 7, 2023