‘MasterChef 10′: Novo jurado, choro, memes e mais; veja como foi a estreia da nova temporada

Mais uma temporada do MasterChef começou na Band TV e Ana Paula Padrão segue como a comandante da atração culinária. A apresentadora ficou emocionada por marcar dez temporadas do reality na TV.

“Às vezes, a gente esquece que isso aqui é uma fábrica de magia e que você está no meio dela”, contou em entrevista especial a emissora. Ela também relembrou de diversos momentos que teve ao lado dos jurados e de toda equipe do programa.

'MasterChef 10' conta com novo jurado Foto: Reprodução/Instagram/@masterchefbr

“Me lembrei como se fosse uma novelinha na cabeça. Passou tudo o que aconteceu em 9 anos. Todas as coisas incríveis que a gente viveu juntos, todas as brigas e vezes em que foi muito difícil fazer uma prova ou que a gente ficou muito além do nosso horário para fazer um trabalho bom e bem-feito. Todas as coisas que cada um de nós passou: gente que se separou, gente que se casou de novo, gente que teve filho”, continuou.

Para esse ano, teve novas mudanças, com Rodrigo Oliveira substituindo Henrique Fogaça. Helena Rizzo segue no lugar que foi de Paola Carosella, desde a edição de 2021, e Érick Jacquin continua como jurado fixo desde o início da versão brasileira. O novo integrante foi apresentado como “referência na gastronomia brasileira”.

O HOMEM CHEGOU! Chef Rodrigo Oliveira, seja muitíssimo bem-vindo 🧡🧡🧡 #MasterChefBr pic.twitter.com/8fHF0t0Lzj — MasterChef Brasil (@masterchefbr) May 3, 2023

Prato da sua vida

Dessa vez, a seletiva começou com 90 candidatos cozinhando para os chefs e tinham cerca de 20 minutos para finalizar e entregar “o prato de sua vida”. Apenas 54 passaram para a outra etapa, que tinha como desafio três técnicas de corte - e apenas 34 seguiram. Agora, no próximo episódio, os participantes seguem para a etapa final em busca de uma vaga na competição. O programa é exibido todas às terças-feiras, às 22h30, na Band TV, Band Play e band.com.br.

Memes do #MasterChefBR

Nas rede sociais, o público compartilhou como se sentiu assistindo mais uma temporada do programa de culinária, que teve sua primeira edição em 2014.

eu na primeira temp de masterchef / eu na décima temp #MasterChefBR pic.twitter.com/LhtdmqEnXX — v!ck jurídico lumiar (@vicrfdixon) May 3, 2023





Minha gente, 10 anos acompanhando Masterchef. Formado em gastronomia já. #MasterChefBR pic.twitter.com/fV7GAfTUIh — マラヤーム=ホイコーロ Marayāmu Hoikōro (@littlebreloom) May 3, 2023

Se fosse igual Survivor, onde o título do episódio é uma frase dita por um participante, essa estreia do #MasterChefBR seria:



"Foco! Ainda não acabou e você tá com uma mão a menos!" 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/XgXFK219i5 — Apollo 🎯 (@CaptApolloAdama) May 3, 2023

Jacquin chegou na nv temporada do #MasterChefBR nessa skin pic.twitter.com/M5bEwK4F9E — Thayonara (@inaraiih) May 3, 2023