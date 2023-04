‘Masterchef Brasil’: Band anuncia data de estreia da 10ª temporada do reality de gastronomia

Nesta terça-feira, 4, a Band anunciou oficialmente a data da 10ª temporada de MasterChef Brasil. A competição de cozinheiros amadores irá ao ar pela emissora a partir do dia 2 de maio.

Esta será a estreia de Rodrigo Oliveira como jurado no reality de gastronomia. Rodrigo já havia participado como convidado especial em outras edições e está à frente do restaurante Mocotó.

Ele substituirá o chef Henrique Fogaça, que decidiu se afastar temporariamente da atração. Ele, porém, retorna para ser jurado dos programas MasterChef Profissionais e MasterChef+.

O anúncio da ausência do chef foi dado pela emissora em fevereiro. Em nota, Fogaça afirmou: “Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo estarei de volta”.

Rodrigo Oliveira fará sua estreia como jurado no 'MasterChef Brasil' no dia 2 de maio. Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Rodrigo disse que nunca havia pensado em ocupar a posição de jurado e comemorou o convite à época. “Com certeza é um dos maiores desafios de que já participei, mas também sinto que, de alguma forma, darei voz pra toda pessoa de origem nordestina e periférica como eu”, comentou.

Além do chef do Mocotó, o reality continua com Erick Jacquin e Helena Rizzo no júri. O programa é apresentado por Ana Paula Padrão. O elenco da 10ª edição de MasterChef Brasil ainda não foi anunciado.

