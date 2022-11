‘MasterChef Brasil’: Band anuncia edição com participantes entre 60 e 80 anos; veja quem são

Publicidade

A Band anunciou uma novidade para o reality de culinária MasterChef Brasil. Além do MasterChef Profissionais e o MasterChef Júnior, agora o programa também contará com uma edição dedicada a participantes com idades entre 60 e 80 anos: o MasterChef+.

A nova competição estreia na emissora na próxima terça-feira, 15, às 22h45. Segundo a Band, o reality pretende levantar o debate sobre etarismo e mostrar que não existe idade limite para realizar sonhos.

O MasterChef+ será apresentado por Ana Paula Padrão e terá como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Além da TV aberta, o programa também será exibido às sextas, às 18h20, no canal Discovery Home & Health e no serviço de streaming Discovery+.

Conheça os 20 participantes do MasterChef+:





Antônio

Antônio é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Antônio tem 64 anos, é administrador e é natural do Rio de Janeiro. Ele gosta de cozinhar pratos com influência da família, de descendência espanhola.





Astro

Astro é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Astro tem 80 anos, é dono de casa e natural de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Ele se denomina como o “último romântico da galáxia” e diz que envia fotos dos pratos que cozinha para a esposa almoçar em casa nos intervalos de trabalho. O competidor promete agradar os jurados com seu tempero e seus poemas.





Beth

Beth é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Maria Elizabeth, ou Beth, tem 70 anos, é dona de pousada e natural de São João do Almeida, em Minas Gerais. Ela mora em uma fazenda e dedica o tempo cozinhando no fogão a lenha e conversando com as suas galinhas com nomes de personalidades, como Rita Lee e Hebe Camargo.





Cecília

Cecília é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Hissako, ou Cecília, tem 80 anos, é aposentada e natural de São Paulo. Ela diz que quer orgulhar os netos, que publicam seus pratos nas redes sociais.





Degivaldo

Degivaldo é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Degivaldo tem 64 anos, é fisioterapeuta e modelo e natural de Guarulhos, em São Paulo. Ele foi campeão brasileiro de corrida com barreiras e diz que ainda mantém esse lado competidor.





Flávio

Flávio é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Flávio tem 68 anos, é gerente de oficina e natural de São Paulo. Baterista, ele já tocou com nomes renomados da música. Ele diz que cozinha desde a adolescência e que enxerga na culinária “um mundo de composições”.

Gilda

Gilda é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Gilda tem 61 anos e natural de Londrina, no Paraná. Trabalha como caseira em Campos do Jordão, em São Paulo, e diz que tem tudo para vencer a competição com seu tempero.





Glaci

Glaci é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Glaci tem 63 anos, é psicóloga aposentada e natural de Curitiba, no Paraná. Faixa preta no caratê, ela adora viajar para estudar gastronomia.





Helena

Helena é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Helena tem 67 anos, é professora aposentada e natural de Araguari, em Minas Gerais. Começou a cozinhar na infância e aprendeu muito sobre a culinária caipira. Ela cresceu, foi morar com uma família de libaneses e passou a agregar também a culinária árabe no seu repertório.





Ivone

Ivone é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Ivone tem 73 anos, é ginecologista e obstetra e natural do Rio de Janeiro. Carrega o amor pela cozinha desde a infância, quando ia para uma fazenda no interior do estado, e também acumula vários hobbies, como pintar e tocar piano.





Laura

Laura é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Laura tem 64 anos, é química e natural de São Paulo. Dançarina, ela promete mostrar toda a sua agilidade que exibe nos salões.





Maria Elena

Maria Elena é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Maria Elena tem 70 anos, é aposentada e natural de Santa Anastácia, em São Paulo. Faz uma versão especial de seu famoso parmegiana para cada um dos seis netos e quer participar do programa para realizar seu sonho de trabalhar em um restaurante.





Maria Luiza

Maria Luiza é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Maria Luiza tem 63 anos e é natural de Araguari, em Minas Gerais. Ela é publicitária aposentada e já trabalhou em revistas renomadas do Brasil. Leva o amor pela cozinha desde a infância, quando a avó lhe presenteou com um fogão à lenha.





Marivoni

Marivoni é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Marivoni tem 65 anos, é bancária aposentada e natural de Cascavel, no Paraná. É descendente de italianos e diz que vai usar o tempero da família para se dar bem no programa.





Nadja

Nadja é participante do 'MasterChef+'.

Nadja tem 62 anos, é licenciada em Química e natural de Maceió, no Alagoas. Diz que sua “grande paixão” é o Erick Jacquin e revela gostar de comidas simples, mas com muito sabor.





Ney

Ney é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Ney tem 60 anos, é natural de Belém, no Pará, e gosta de trabalhar com elementos da culinária local. Recentemente, deixou de comer carne e se tornou instrutor de meditação. Ele também é instrutor de canoagem e trabalha na área de gerontologia, estudando o envelhecimento.





Paulo

Paulo é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Paulo tem 68, é ator e natural de São Paulo. Tem grandes experiências gastronômicas por já ter morado na Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e várias cidades do Brasil.





Pietro

Pietro é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Pietro tem 70 anos, é aposentado e nasceu em Colletorto, na Itália. Ele se aposentou após a pandemia da covid-19 e aproveitou para conhecer a gastronomia de vários países.





Roberto

Roberto é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Roberto tem 64 anos, é psiquiatra e natural de São Paulo. Adora viajar, coleciona livros de culinária e gosta de escrever suas próprias receitas.





Sérgio

Sérgio é participante do 'MasterChef+'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Sérgio tem 61 anos, é executivo e natural de São Paulo. Casado com um confeiteiro, começou a cozinhar quando tinha 40 anos. Acredita que ter viajado para vários lugares do mundo vai lhe ajudar na competição.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais