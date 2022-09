‘Masterchef’: campeã da última edição revela como quebrou troféu que ganhou no programa

A campeã da edição 2022 do Masterchef Brasil, Lays Fernandes, revelou em entrevista à Band pelo YouTube, que cometeu um ato falho na premiação do programa. A cozinheira amadora, vencedora da competição gastronômica, quebrou o troféu que recebeu como símbolo da sua vitória na atração.

“Quebrei o troféu do Masterchef. A diretora falou para gente virar e aparecer o logo, e aí eu virei de ponta cabeça. Tudo que estava dentro do troféu caiu e se espatifou. Quero um troféu novinho, se puderem arrumar. Também podem passar uma colinha”, disse Lays no vídeo.

A cozinheira relembrou a trajetória que a consagrou campeã da edição do programa de culinária. Ela fez um menu totalmente autoral, como ela mesma define, quando questionada por Érick Jacquin. “É a história da minha vida, das coisas que eu gosto de comer, não tem nem nome. É o menu da Lays”, brinca a participante, que ainda se questionou por ter quebrado o troféu: “será que eu vou para o inferno?”