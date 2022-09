‘MasterChef Profissionais’: Conheça os participantes da 4ª temporada

Os fãs de MasterChef não ficarão de mãos vazias após a final da 9ª temporada. Nesta quarta-feira, 8, a Band anunciou que a 4ª temporada do programa MasterChef Profissionais irá retornar na próxima terça-feira, 13, após quatro anos.

A disputa, que traz novamente os chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, desafia cozinheiros profissionais com provas com ingredientes mais complexos, como língua de boi e cabeça de peixe.

Já no primeiro episódio, três cozinheiros serão eliminados. Nos demais, apenas um irá deixar o programa por semana.

Ao todo, o reality de culinária contará com nove episódios apresentados por Ana Paula Padrão. Todos serão exibidos às terças-feiras, às 22h30, na Band e serão disponibilizados no YouTube.

A partir do dia 16 de setembro, o programa também será exibido às sextas, às 18h25, no canal Discovery Home & Health e no Discovery+.

Conheça os 12 participantes de MasterChef Profissionais:





Ananda

Ananda tem 27 anos e é natural de Santos, litoral de São Paulo Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Ananda se diz preparada para o MasterChef Profissionais para ampliar a voz de jovens mulheres na cozinha. Com 27 anos, ela é natural de Santos, litoral de São Paulo, e já trabalhou em grandes restaurantes, como DOM, de Alex Atala, e também na Argentina. Atualmente, ela trabalha no Charco, em São Paulo.









Cláudia

Cláudia tem 47 anos e é natural de Aracaju, em Sergipe Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

A cozinheira Cláudia começou a estudar culinária com 40 anos. Hoje com 47 anos, ela já trabalhou nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, foi professora de gastronomia e, atualmente, é dona de um bistrô. Natural de Aracaju, em Sergipe, Claudinha, como gosta de ser chamada, concorreu ao prêmio Dólmã este ano e foi convidada pelo Itamaraty para representar a culinária sergipana em 2023.









Diego

Diego tem 41 anos e é natural de São Paulo Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Com 41 anos, Diego acumula uma experiência de 20 anos na gastronomia. O cozinheiro é natural de São Paulo e já trabalhou com grandes nomes, como Alex Atala, Carla Pernambuco, Sergio Arno e Gordon Ramsay, e já passou por restaurantes com estrela Michelin.

Ellen

Ellen tem 24 anos e é natural de Olinda, em Pernambuco Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Ellen leva o pai como grande inspiração na cozinha. Com 24 anos, ela chega para honrar a memória dele e afirma querer provar que não tem medo dos chefs com mais experiências que ela. A cozinheira é natural de Olinda, em Pernambuco, e já foi chef de uma pousada em Fernando de Noronha.









Enzo

Enzo tem 23 anos e é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Com apenas 23 anos, Enzo é o mais jovem a disputar o prêmio do MasterChef Profissionais. O cozinheiro começou a carreira na Praia do Rosa, em Santa Catarina, como lavador de pratos e começou a se destacar como cozinheiro, dando consultoria aos restaurantes da região. Ele nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas atualmente mora em São Paulo e atua no restaurante Churrascada do Mar.









Hichel

Hichel tem 43 anos e é natural de Sorocaba, interior de São Paulo Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Com 43 anos, Hichel começou a carreira trabalhando em restaurantes renomados de Porto Alegre, sua cidade natal. Atualmente, o cozinheiro dá aulas e coordena cinco restaurantes no interior de São Paulo. Ele também comanda um foodtruck e brinca que gosta de dizer que o cardápio do estabelecimento é o que está com vontade de cozinhar no dia.









Luciane

Luciane tem 36 anos e é natural de São Paulo Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Luciane começou a carreira em Londres e aposta na gastronomia saudável para vencer o MasterChef Profissionais. Natural de São Paulo, a cozinheira tem 36 anos e já trabalhou em diversos restaurantes na Europa. Há dez anos, ela é chef executiva da rede de restaurantes Frutaria São Paulo.





Marcelus

Marcelus tem 37 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Marcelus tem 37 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. O cozinheiro já passou por restaurantes em Belém, Florianópolis e nos Estados Unidos. Atualmente, ele chefia o restaurante Bule e diz que ser muito organizado e quase ter “obsessão por limpeza”.









Marília

Marília tem 37 anos e é natural de Recife, em Pernambuco Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Natural de Recife, em Pernambuco, Marília mora em Lisboa há quatro anos. Com 37 anos, ela já trabalhou em uma companhia aérea e, após ter viajado para mais de 40 países, acabou se apaixonando pela gastronomia.









Thalyta

Thalyta tem 30 anos e é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Thalyta tem 30 anos, nasceu em Porto Alegre e começou a carreira trabalhando em restaurantes e institutos renomados de Paris, na França. Chegou a viajar ao Canadá, onde trabalhou em um hotel. Por dois anos, ela deixou a vida na cozinha para se dedicar à produção de conteúdo gastronômico nas redes sociais.

Thyago

Thyago tem 39 anos e é natural de Maringá, no Paraná Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Ex-fisioterapeuta, Thyago se aventurou no universo da gastronomia para superar o luto pelo irmão. Hoje com 39 anos, ele já estudou gastronomia na Itália e passou por restaurantes pela Europa, alguns com estrela Michelan, e também na Austrália. Atualmente, o cozinheiro é gestor em um restaurante em Maringá, sua cidade natal, dá aulas e vende massas.









Wilson

Wilson tem 39 anos e é natural do Rio de Janeiro Foto: Renato Pizzutto/Band - 07/09/2022

Wilson é chef em um famoso hotel no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Na adolescência, ele passou uma temporada nos Estados Unidos e conheceu mais sobre a soul food norte-americana, vertente culinária que o inspira até hoje. Com 39 anos, o cozinheiro começou como garçom em um restaurante no país até se destacar e ganhar espaço na cozinha.





