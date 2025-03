Mateus diz estar orgulhoso do posicionamento de Vitória Strada no BBB 25: ‘Brilhante’

Mateus, sétimo eliminado do Big Brother Brasil 25, comentou o Sincerão da noite desta segunda-feira, 10, em suas redes sociais, e elogiou o posicionamento de Vitória Strada na dinâmica. O arquiteto entrou como dupla da atriz no reality show.

Vitória Strada e Mateus no BBB 25. Foto: @bbb via X (Twitter)

PUBLICIDADE “Me conta o que vocês acharam de ontem? Eu achei o Sincerão super bacana para a Vitória. Ela falou com o posicionamento brilhante, tanto em relação à Thamiris, à Gra, e em todas as situações que estão acontecendo na casa. Fiquei super orgulhoso de ver ela ‘hablando horrores’, sabe?”, disse o ex-BBB. A atriz confrontou Thamiris, sua ex-aliada, no Sincerão, afirmando que a nutricionista “deve pagar pelo o que fez” no programa.

“No momento em que eu tiver que escolher, hoje, entre você e Diego [Hypolito], ele me acalmou nas minhas crises de ansiedade, esteve do meu lado e nunca me decepcionou ou me abandonou. Infelizmente você fez isso comigo. Então, hoje, sim, você não é minha primeira prioridade. Você era, hoje não é mais. Isso não quer dizer que eu não gosto de você e que você é a minha primeira opção de voto aqui dentro da casa”, desabafou.

Publicidade

O júri formado pelo trio de ex-BBBs Sarah Andrade (BBB 21), MC Binn (BBB 24) e Anamara (BBB 1O e 13) avaliou positivamente a jogada da sister.

Vitória também disse que Gracyanne Barbosa não deveria estar no reality show. Sua justificativa foi a decepção após perceber que a influenciadora digital havia a avaliado com vômito no Queridômetro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais