MC Guimê e Lexa: relembre a história do casal

A internet está em polvorosa desde a madrugada desta quinta-feira, 16, após a festa do líder do BBB 23. O cantor MC Guimê e a mulher, Lexa, juntos há 7 anos, são os assuntos do momento.

O casal começou a se relacionar em 2015, por intermédio dos empresários, nos bastidores de um show. Após se conhecerem, lançaram a primeira parceria musical, intitulada Fogo. Depois disso, no ano de 2016, eles assumiram publicamente o relacionamento.

Os dois pombinhos eram só love e depois de alguns meses juntos, o MC pediu a funkeira em casamento. Ainda em 2016, o casal fez outra parceria e, desta vez, com nome de Fato Raro.

Em 2018, depois de dois anos noivos, o casal se casou em São Paulo, com uma festa luxuosa e cheia de convidados. Quando completaram quatro anos de casados, Guimê resolveu homenagear a amada e tatuou o rosto dela na panturrilha.

Depois de sete anos juntos, em outubro de 2022, Lexa fez uma publicação no Instagram anunciando o término do casal, que não durou muito tempo, pois pouco antes do Ano Novo, no dia 27 de dezembro, a cantora fez uma postagem se declarando para o amado. “Às vezes você precisa separar pra entender que não é bom ficar sem”, dizia um trecho da legenda.

Continua após a publicidade

Em janeiro de 2023, teve início o 23º Big Brother Brasil, programa da rede Globo. MC Guimê é um dos participantes do time camarote. Durante todo o processo de divulgação dos outros participantes, Lexa demonstrou todo o apoio e torcida para o amado. Durante a madrugada desta quinta-feira, 16, o casal ganhou novos olofotes após as investidas de Guimê na nova participante do reality, Dania Mendez. O funkeiro foi acusado de assédio pelos internautas que não perdoaram as atitudes dele. Lexa se posicionou sobre o ocorrido e em publicação nas redes sociais, disse que não irá mais acompanhar o programa e que irá cuidar de si mesma no momento.