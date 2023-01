Mesmo após rompimento com criador, animação ‘Rick and Morty’ terá continuação para sétima temporada

A animação Rick and Morty terá continuação. Mesmo após o criador da sequência, Justin Roiland, ter sido acusado de violência doméstica e a Adult Swim romper com ele, a produção vai seguir para a sétima temporada.

Mesmo após rompimento com criado, animação Rick and Morty terá continuação para sétima temporada Foto: Netflix

A informação foi divulgada por meio da conta oficial da série. Roiland foi acusado de violência doméstica no distrito de Orange County, Califórnia.

Ele esteve em uma audiência de pré-julgamento no dia 12 de janeiro, segundo informações da NBC News. De acordo com um relatório da polícia, as denúncias foram feitas em 2020 por uma mulher que mantinha um relacionamento com o dublador.