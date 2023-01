Mesmo confinada no BBB, Bruna Griphao divulga capa do single ‘Bandida’ e aposta na carreira musical

A atriz Bruna Griphao, que está confinada no BBB 23, divulgou a capa de seu primeiro single. Bandida estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 6 de fevereiro e é uma aposta da atriz no ramo musical.

Bruna Griphao é atriz e está no BBB 23 Foto: Globo

“A ideia de lançar a música enquanto eu estou no BBB é aproveitar o momento. Essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem”, afirma. “Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.”.

Dias antes de entrar para o BBB 23, Bruna postou vídeos cantando nos stories do Instagram uma música de Gloria Groove e surpreendeu os seus seguidores. A repercussão positiva tomou conta da web.

Na dramaturgia, ela já tinha comprovado o seu talento vocal. Isso porque quando interpretou a roqueira Giovana em Malhação, Bruna já soltava a voz. Também na novela Orgulho e Paixão, a personagem dela, Lydia Bennet, entregou para o público duas cenas musicais.