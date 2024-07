Milton Cunha vai comentar abertura da Olimpíada na Cazé TV; veja anúncio

O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do canal. Num vídeo bem-humorado, o streamer Casemiro aparece vestindo uma roupa simples preta e discutindo com um colega quanto ao seu look. Em seguida, pede ajuda ao novo contratado, que reformula seu visual e usa várias de suas frases de efeito.

“O apoteótico Milton Cunha estará com a gente na cerimônia de abertura das Olimpiadas. Vai ser faraônico!”, anunciou o canal.