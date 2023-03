‘Mistério em Paris’: Veja cena exclusiva de comédia com Adam Sandler e Jennifer Aniston

Adam Sandler e Jennifer Aniston irão se reunir novamente para investigar um novo crime na sequência de Mistério no Mediterrâneo. Mistério em Paris estreia na Netflix no dia 31 de março.

Quatro anos após solucionarem o primeiro assassinato, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) são detetives em tempo integral e tentam fazer sua agência de investigação particular dar certo.

Mas, quando são convidados para o casamento do amigo conhecido como Marajá (Adeel Akhtar) em sua ilha particular, eles se veem novamente no meio de uma confusão depois que o noivo é sequestrado logo no início da festa. Agora, todos os convidados são suspeitos, até a própria noiva.

Confira abaixo a cena exclusiva dos protagonistas chegando na viagem que irá mudar suas vidas:

O filme é dirigido por Jeremy Garelick e também conta com Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon no elenco. Os produtores Tripp Vinson e James Stern comentam sobre a diferença do segundo para o primeiro filme:

“É muito mais voltado para a ação, e os cenários são maiores e mais robustos. Nossa maior influência ainda é Agatha Christie. Mas, para a sequência, bebemos na fonte de grandes filmes de ação como Busca Implacável”, diz Vinson.

James acrescenta: “O segundo filme traz o mesmo mistério do primeiro, mas também se aproveita do fato de que o casal está junto há bastante tempo. Isso faz as cenas de ação serem tão engraçadas, ou até mais engraçadas, do que no primeiro filme”.