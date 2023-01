Morador viraliza nas redes sociais ao ouvir Taylor Swift no volume máximo e incomodar vizinhos em SP

Taylor Swift está novamente entre os assuntos mais comentados do momento, porém, desta vez, por um motivo inusitado. Um morador de São Paulo foi motivo de uma reportagem exibida na última segunda, 23, pelo Balanço Geral, da Record TV, por incomodar os vizinhos com o som alto vindo da sua casa, incluindo com um hit da cantora.

A matéria ganhou as redes sociais após a música Anti-Hero ser ouvida durante a tentativa do repórter Eder Fritsch de falar com o morador, que não se encontrava na residência, pois tem o costume de sair para trabalhar e deixar o som alto tocando.

Leia também Senado dos EUA questiona empresa após fracasso em vendas de ingressos para turnê de Taylor Swift

Balanço Geral: Vizinho barulhento deixa o som alto o dia todo em São Paulo Moradores de um condomínio e vizinhos estão passando por um enorme drama em São Paulo. Um homem, que mora em uma casa na região, está deixando uma caixa de som tocando música alta, durante o dia e até altas horas da madrugada. Ele chega a sair de casa para trabalhar e deixa a música tocando o dia todo. #NotíciasBGManhã Posted by Balanço Geral on Monday, January 23, 2023

O homem chega a colocar uma caixa de som do lado de fora da casa com uma playlist bastante diversificada no volume máximo. De acordo com uma moradora do condomínio que fica em frente ao problema, o setlist do vizinho barulhento não tem hora para acabar, chegando a invadir a madrugada. “É qualquer horário, não tem um limite. É sete horas da manhã, três horas da manhã”, contou à reportagem.

Passando mal com a reportagem do Balanço Geral da G🙏🤸‍♂️ que sai todo dia pra trabalhar e deixa Taylor Swift tocando no último volume o dia inteiro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk a polícia na porta dele — Respeitadora #EspecialistaemBBBePolítica (@antirespeito) January 25, 2023

não tankei a reportagem do balanço geral que falava sobre uma pessoa que saía de casa deixava o som estourando e a música era simplesmente anti-hero da taylor KKKKKKKKKKK — luana (@tdarkstrange) January 25, 2023

Taylor tocando no balanço geral essa mulher é realmente uma lenda em tudo que se propõe a fazer — ana 🌗 (@danascuIys) January 25, 2023