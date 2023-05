O MTV Movie Awards premiou, neste domingo, 7, diversas personalidades e produções do cinema. Dentre os vencedores, estão nomes como Jenna Ortega e Pedro Pascal e produções como Pânico VI e The Last of Us. Neste ano, porém, o evento aconteceu de maneira diferente.

'Pânico VI' venceu a categoria de Melhor Filme no MTV Movie Awards. Foto: Paramount Pictures/Divulgação

Alguns dias antes da cerimônia, a atriz Drew Barrymore desistiu de ser apresentadora da premiação. O motivo, conforme a revista Variety, seria demonstrar apoio e solidariedade à greve dos roteiristas, anunciada na última semana em Hollywood.

Logo em seguida, a produção do MTV Movie Awards anunciou que o evento não seria ao vivo e nem contaria com o tapete vermelho. Vencedores pré-gravaram vídeos de agradecimento para serem transmitidos no horário do evento, que teve categorias como Melhor atuação assustada e Melhor momento musical.





Veja todos os indicados e vencedores do MTV Movie Awards

Melhor filme

Avatar: O Caminho da Água

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Elvis

Não! Não Olhe!

Pânico VI

Sorria

Top Gun: Maverick

Melhor série

The Last of Us

Stranger Things

The White Lotus

Wandinha

Wolf Pack

Yellowstone

Yellowjackets

Melhor atuação em filme

Tom Cruise, por Top Gun: Maverick

Austin Butler, por Elvis

Florence Pugh, por Não Se Preocupe, Querida

KeKe Palmer, por Não! Não Olhe!

Michael B. Jordan, por Creed III

Melhor atuação em série

Aubrey Plaza, por The White Lotus

Christina Ricci, por Yellowjackets

Jenna Ortega, por Wandinha

Riley Keough, por Daisy Jones & The Six

Sadie Sink, por Stranger Things

Selena Gomez, por Only Murders in the Building

Melhor herói

Diego Luna, em Andor

Jenna Ortega, em Wandinha

Paul Rudd, em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Pedro Pascal, em The Last Of Us

Tom Cruise, em Top Gun: Maverick

Melhor vilão

Elizabeth Olsen, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Harry Styles, em Não Se Preocupe, Querida

Jamie Campbell Bower, em Stranger Things

M3GAN, em M3GAN

O Urso, em O Urso do Pó Branco

Melhor beijo

Anna Torv e Philip Prajoux, em The Last Of Us

Harry Styles e David Dawson, em My Policeman

Madison Bailey e Rudy Pankow, em Outer Banks

Riley Keough e Sam Claflin, em Daisy Jones & The Six

Selena Gomez e Cara Delevingne, em Only Murders in the Building

Melhor atuação de comédia

Adam Sandler, por Mistério em Paris

Dylan O’Brien, por Influencer de Mentira

Jennifer Coolidge, por Casamento Armado

KeKe Palmer, por Não! Não Olhe!

Quinta Brunson, por Abbott Elementary

Atuação revelação

Bad Bunny, por Trem-Bala

Bella Ramsey, por The Last Of Us

Emma D’Arcy, por A Casa do Dragão

Joseph Quinn, por Stranger Things

Rachel Sennott, por Bodies Bodies Bodies

Melhor luta

Brad Pitt (Ladybug) contra Bad Bunny (The Wolf), em Trem-Bala

Courteney Cox (Gale Weathers) contra Ghostface, em Pânico VI

Jamie Campbell Bower (Vecna) contra Millie Bobby Brown (Eleven), em Stranger Things

Keanu Reeves (John Wick) contra todos, em John Wick 4

Fuga de Narkina 5, em Andor

Melhor atuação assustada

Jennifer Coolidge, em The White Lotus

Jesse Tyler Ferguson, em O Urso do Pó Branco

Justin Long, em Bárbaro

Rachel Sennott, em Bodies Bodies Bodies

Sosie Bacon, em Sorria

Melhor dupla

Camila Mendes e Maya Hawke, em Justiceiras

Jenna Ortega e Mãozinha, em Wandinha

Pedro Pascal e Bella Ramsey, em The Last Of Us

Simona Tabasco e Beatrice Grannò, em The White Lotus

Tom Cruise e Miles Teller, em Top Gun: Maverick

Melhor elenco

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Outer Banks

Stranger Things

Teen Wolf: O Filme

Melhor música

Demi Lovato – Still Alive ( Pânico VI )

( ) Doja Cat – Vegas ( Elvis )

( ) Lady Gaga – Hold My Hand ( Top Gun: Maverick )

( ) OneRepublic – I Ain’t Worried ( Top Gun: Maverick )

( ) Rihanna – Lift Me Up ( Pantera Negra: Wakanda Para Sempre )

( ) Taylor Swift – Carolina (Um Lugar Bem Longe Daqui)

Melhor série docu-reality

Férias em família em Jersey Shore

As verdadeiras donas de casa de Beverly Hills

Reunião de família: edição Love & Hip Hop

As Kardashians

Regras de Vanderpump

Melhor série de competição

All-Star Shore

Big Brother

RuPaul’s Drag Race: All-Stars

The Challenge: USA

The Traitors

Melhor apresentador

Drew Barrymore ( The Drew Barrymore Show )

Joel Madden ( Ink Master )

) Nick Cannon ( The Masked Singer )

) RuPaul ( RuPaul’s Drag Race )

) Kelly Clarkson (The Kelly Clarkson Show)

Melhor equipe de reality na tela

Mike “The Situation” Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) – Jersey Shore Family Vacation

Tori Deal e Devin Walker – The Challenge: Ride or Dies

RuPaul Charles e Michelle Visage – RuPaul’s Drag Race

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent – Regras de Vanderpump

Garcelle Beauvais e Sutton Stracke – As verdadeiras donas de casa de Beverly Hills

Melhor documentário de música

Halftime

Love, Lizzo

Selena Gomez: My Mind & Me

Sheryl

The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie

Melhor momento musical

Come Back Home , em Continência ao Amor

Look At Us Now (Honeycomb) , em Daisy Jones & the Six

, em Dança de Jack Tap, em Não Se Preocupe, Querida

Trouble , em Elvis

, em I Will Survive (na despedida de solteira), em Ginny e Georgia

(na despedida de solteira), em Titanium , em M3GAN

, em Revolting Children , em Matilda: O Musical

, em Naatu Naatu , em RRR

, em Big Boys , em Saturday Night Live

, em Body , em She-Hulk

, em Running Up That Hill , em Stranger Things

, em Long Long Time (Bill e Frank tocam piano), em The Last of Us

(Bill e Frank tocam piano), em You Should See Me in a Crown , em A Escola do Bem e do Mal

, em This Love (Taylor’s Version) , em O Verão que Mudou Minha Vida

, em Goo Goo Muck , em Wandinha

, em Simon’s Song, em Young Royals





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais