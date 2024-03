BBB 24: Mulher de Davi fala sobre relação dele com Isabelle: ‘Emoções são mais fortes’

Mani Reggo, mulher de Davi (Big Brother Brasil 24) há quase dois anos, falou sobre a participação do baiano na casa. Em entrevista à revista Quem, ela também revelou o que pensa sobre a relação do marido com Isabelle, que é a pessoa mais próxima dele na casa.

Davi e Mani Reggo Foto: Reprodução/@manireggo via Instagram

PUBLICIDADE Sobre os momentos em que Davi e Isabelle trocaram carinho na casa (e que geraram especulação do público sobre a natureza da relação), Mani disse ver amizade entre seu marido e a amazonense. “Vejo amizade. Ali é um jogo e as emoções sempre são mais fortes”, comentou. “Você está em um lugar confinado, sem ninguém da sua família”. Ainda, ela declarou sentir que as atitudes de Davi, no programa, em nenhum momento “abonaram sua índole”.

Davi e Isabelle no BBB24 Foto: Reprodução/TV Globo

Na mesma entrevista, Mani disse que o baiano não chegou a fazer nenhuma preparação para o programa. “O que ele saiu dizendo foi: ‘Eu vou ganhar o programa’ e esse era o foco dele sempre”.

Mani disse, por fim, que já sabe o que vai falar para Davi ao revê-lo. “Você venceu, meu amor”, disse.