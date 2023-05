Naldo chora após elogios de Mion no ‘Caldeirão’: ‘sobrevivente’

Marcos Mion brincou com a fama de ‘mentiroso’ que Naldo Benny recebeu nas redes sociais recentemente e saiu em defesa do cantor durante o Caldeirão com Mion desde sábado, 20.

“Quem conhece o Naldo no ‘corre’ há muito tempo, e eu estou aqui pra testemunhar, sabe que esses ‘causos’ todos são verdade. As paradas rolaram mesmo! Do jeito que o Naldo conta... Aí é arte!”, disse.

Marcos Mion e Naldo Benny no 'Caldeirão com Huck' de 20 de maio de 2023 Foto: Reprodução de 'Caldeirão com Huck' (2023)/TV Globo

Em outro momento, Marcos Mion elogiou o cantor: “Eu vi você tomando muita bordoada recentemente, mas você conseguiu contornar isso com maestria. Você usou sua experiência artística, de vida, e a confiança em quem você é, em tudo que você conquistou, pra conseguir transformar isso em entretenimento e fazer as pessoas começarem a te valorizar”.

Diante dos comentários, Naldo começou a chorar. Mion continuou: “É um sobrevivente da música nacional, um sobrevivente das redes sociais. Isso vale muito e eu queria falar isso faz tempo, irmão”.

No palco do Caldeirão, Naldo Benny cantou Amor de Chocolate, que fez sucesso nacional quando foi lançada, em 2012. Confira alguns momentos de sua participação no programa.

