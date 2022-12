Não vem aí: Veja quem perdeu o contrato fixo com a Rede Globo em 2022

Desde que a Rede Globo anunciou o programa Uma Só Globo, em 2018, que a contratação de artistas e jornalistas teve uma mudança radical. A regra adotada de lá para cá é: “só tem contrato quem está no ar”.

Em 2022, não foi diferente, a debandada foi de Marieta Severo a Alice Wegmann; de Osmar Prado a Rodrigo Simas. Até o grande baluarte do jornalismo esportivo Galvão Bueno encerrou a sua história na emissora.

A justificativa da empresa é a adequação aos novos tempos e a busca pela construção de uma empresa de mediatech. A ideia é fortalecer a produção de conteúdo, vender uma imagem unificada do conglomerado de mídia para as pessoas e investir em tecnologia.

Veja quem perdeu contrato com a Globo em 2022

Teledramaturgia e Entretenimento

Marieta Severo

A primeira novela de Marieta Severo na Globo foi 'Sheik de Agadir' (1966) Foto: JF Diorio/ Estadão

Após 40 anos de Rede Globo, Marieta Severo perdeu o seu contrato fixo com a emissora. Sua primeira novela na empresa foi Sheik de Agadir, em 1966. Entre 1970 e 1983, a atriz ficou afastada do canal de TV.

Marieta eternizou a personagem Nenê, a matriarca de A Grande Família (2001-2014), e fez papéis marcantes em Que Rei Sou Eu? (1989) e em Laços de Família (2000). O seu trabalho mais recente na Globo foi Um Lugar ao Sol (2022), em que interpretou Noca.

O fim do contrato fixo com a emissora foi noticiado em outubro deste ano.

Nívea Maria

Nívea Maria estreou na emissora em 1972, em 'O Primeiro Amor' Foto: Instagram/@niveamaria_oficial

De acordo com o site Memória Globo, Nívea Maria estreou na emissora em 1972, quando deu vida à Helena, de O Primeiro Amor — novela de Walther Negrão. Antes, ela já havia passado pela TV Excelsior e TV Tupi. O fim de seu contrato fixo com a Globo foi anunciado em março deste ano.

A atriz foi premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) por sua interpretação de Dona Maria, na minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003). Sua última novela foi A Dona do Pedaço (2019). Atualmente, ela faz uma turnê com a peça Ensina-me a Viver, baseada no filme de mesmo nome, do diretor Hal Ashby (No Calor da Noite).

Osmar Prado

Osmar Prado esteve na montagem original de 'A Grande Família' (1973); porém, seu personagem, Lima Júnior, não foi mantido na versão da série exibida nos anos 2000 Foto: Globo/João Miguel Júnior

A estreia de Osmar Prado na Globo foi em 1965, quando foi selecionado para o elenco de Ilusões Perdidas, de Líbero Miguel. Segundo o site Memória Globo, o primeiro contrato com o canal de TV, no entanto, veio somente em 1969.

Osmar esteve na montagem original de A Grande Família (1973) e participou de sucessos como Renascer (1983), O Clone (2001) e Cordel Encantado (2011). Neste ano, ele interpretou o Velho do Rio, no remake de Pantanal. A não renovação de seu contrato com a emissora foi divulgada em outubro.

Juliana Paes

Juliana Paes estreou na Globo em 'Laços de Família' (2001) Foto: Silvana Garzaro

Juliana Paes estreou na Globo em 2000, quando interpretou a empregada doméstica Ritinha, em Laços de Família. A sua primeira protagonista foi Maya, de Caminho das Índias (2009) — novela de Glória Perez. A atriz publicou em seu perfil no Instagram, em março, que optou por não seguir em frente com seu contrato de exclusividade com a emissora.

Em 2022, a atriz também integrou o elenco de Pantanal. Na trama, ela era Maria Marruá, mãe de Juma, a protagonista — que foi interpretada por Alanis Guillen. Em suas redes sociais, Juliana disse que o fim do contrato fixo não é uma “despedida”. “Ainda estarei nas telas da emissora”, escreveu.

André Marques

André Marques comandou o 'The Voices Kids' de 2017 a 2020 Foto: Fabio Rocha/Globo

Seu primeiro trabalho na emissora foi em Malhação (1995), interpretando Mocotó. André Marques também ficou marcado por sua passagem pelo Vídeo Show, programa vespertino que apresentou de 2009 a 2013. Em maio, André compartilhou no Instagram que não fazia mais parte do elenco da Globo.

O apresentador também compôs o elenco de substitutos da emissora, tendo assumido o comando temporário de Mais Você, de 2014 a 2017. Nos últimos anos, André Marques esteve à frente dos realities Super Star (2014), The Voice Kids (2017-2020), No Limite (2021) e The Voice+ (2021-2022).

Marjorie Estiano

Marjorie Estiano interpreta Carolina, de 'Sob Pressão', desde 2017 Foto: João Cotta/Globo

Marjorie Estiano apareceu na Globo pela primeira vez em 2004, em Malhação, interpretando a vilã Nastasha. Em setembro deste ano, anunciou que tinha encerrado o contrato de exclusividade com a emissora.

Marjorie esteve nos elencos de Páginas da Vida (2006), Duas Caras (2007) e Império (2014). Desde 2017, interpreta a protagonista de Sob Pressão, Carolina. Para o futuro, a atriz estrela a série Fim, baseada no livro homônimo de Fernanda Torres e que vai estrear na GloboPlay; e o filme Enterre os seus Mortos, de Marco Dutra.

Isis Valverde

Em seu primeiro trabalho na Globo, Isis Valverde ficou com o rosto tapado durante toda a exibição da novela; ela interpretava Ana do Veú, em 'Sinhá Moça' (2006) Foto: Luciana Prezia

Em agosto, Isis Valverde publicou nas redes sociais uma mensagem em que falava sobre o fim de seu contrato de exclusividade com a Rede Globo. A atriz — que estreou na emissora em 2006, interpretando Ana do Véu no remake de Sinhá Moça — disse que não está dando “um adeus” à empresa, mas um “até breve”.

O primeiro papel em um núcleo principal de Isis na Globo veio em 2010. Naquele ano, ela deu vida à Marcela, de Ti-Ti-Ti — remake dirigido por Maria Adelaide do Amaral. Ganhou notoriedade por sua atuação em Avenida Brasil (2012), O Canto da Sereia (2013) e A Força do Querer (2017). Seu trabalho mais recente na emissora foi em Amor de Mãe (2019).

Danton Mello

Danton Mello estreou na Globo aos 10 anos de idade, em 'A Gata Comeu' (1985) Foto: Iara Morselli - Estadão

Danton Mello começou cedo na emissora, aos 10 anos de idade já estava no elenco de A Gata Comeu (1985). Adulto, o ator protagonizou os remakes de Cabocla (2004) e de Sinhá Moça (2006). Em abril, ele publicou em seu perfil no Instagram que estava encerrando o contrato com o canal de televisão.

Além disso, o ator integrou os elencos de novelas como Caminho das Índias (2009), Malhação (2011-2012) e I Love Paraisópolis (2015). Danton também atuou em Tá no Ar: A TV na TV, de 2014 a 2019. Seu último trabalho na emissora foi em Um Lugar ao Sol (2021).

Rodrigo Simas

Rodrigo Simas protagoniza a série 'As Aventuras de José e Durval', sobre a história de Chitãozinho & Xororó Foto: Augusto Mestieri

Na Globo, Rodrigo Simas apareceu pela primeira vez em 2011, interpretando o Leandro, de Fina Estampa — novela de Aguinaldo Silva. Em maio, o ator publicou no Instagram que havia decidido não renovar seu contrato com a emissora. Mas também afirmou que esse não era o fim de sua história no canal de TV.

Rodrigo foi escalado para oito novelas na Globo, entre elas Malhação (2012), Boogie Oogie (2014) e Órfãos da Terra (2019). Neste ano, ele protagonizou — ao lado de seu irmão Felipe Simas — a série As Aventuras de José e Durval, baseada na história de Chitãozinho & Xororó.

Ana Furtado

Ana Furtado ficou conhecida por ser a principal "substituta" da Globo, já apresentou programas como 'Encontro', 'Mais Você' e 'Estrelas' Foto: Denise Andrade

Em julho, foi a vez de Ana Furtado anunciar o fim de seu contrato de exclusividade com a Globo. A atriz e apresentadora, que estreou na emissora na série Caça Talentos (1996 - 1998), participou de novelas como Páginas da Vida (2006) e Ciranda de Pedra (2008).

Ela também apresentou o Vídeo Show (2009 - 2013), ao lado de André Marques, e o É de Casa (2015-2022). Ficou conhecida por ser a principal apresentadora substituta da emissora, cobriu as folgas de tanta gente que até virou meme nas redes sociais. Esteve à frente de programas como Encontro, Mais Você e Estrelas.

Alice Wegmann

Alice Wegmann deixa TV Globo e segue para HBO, onde irá interpretar Sofia, na série 'Segundas Intenções'. Foto: Instagram / @alicewegmann

Alice Wegmann chegou na Globo em 2010, quando esteve no elenco de Malhação. A atriz se notabilizou depois que interpretou a vilã de Órfãos da Terra (2019), Dalila. Em abril, ela anunciou que havia rompido o seu contrato de exclusividade com o canal de TV.

Ao todo, ela foi escalada para sete novelas da emissora, entre elas: A Vida da Gente (2011) e A Lei do Amor (2016). Em breve, ela estará em Rensga Hits, série da GloboPlay, e Segundas Intenções, da HBO.

Jornalismo e Esporte

Galvão Bueno

Galvão Bueno narrou a sua última Copa do Mundo em 2022; o comentarista assinou com a Play 9 Foto: Ramón Vasconcelos / Globo / Divulgação

A Copa do Mundo não foi atípica só por ter sido realizada em novembro, ela também teve um gosto diferente porque era a última narrada por Galvão Bueno. A notícia veio à público em março, por meio do próprio Galvão em suas redes sociais.

Há 41 anos na emissora, o jornalista decidiu romper com o seu contrato de exclusividade. Ele já anunciou qual será o seu rumo: fechou contrato com a Play 9, produtora de Felipe Netto, e deve assumir projetos com conteúdos direcionados para as redes sociais.

Chico Pinheiro

Chico Pinheiro foi o âncora do 'Bom Dia, Brasil' por 11 anos, entre 2011 e 2022 Foto: reprodução/ Rede Globo

À frente do Bom Dia, Brasil desde 2011, Chico Pinheiro teve o contrato encerrado com a emissora em abril deste ano. Ele estava no núcleo de jornalismo da Globo há 32 anos, tendo passado pelas bancadas do Jornal Nacional, do Bom Dia, São Paulo e do SPTV.

O jornalista também fez coberturas marcantes na emissora, como as entrevistas com Ibrahim Abi-Ackel, censurada durante a Ditadura Militar, e as visitas ao Brasil dos Papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

Christiane Pelajo

Christiane Pelajo apresentou o 'Jornal da Globo' por dez anos, entre 2005 e 2015 Foto: TV Globo

Em novembro, Christiane Pelajo — que havia acabado de assumir a bancada de São Paulo do Conexão GloboNews — anunciou que havia pedido para sair do grupo Globo. A jornalista foi âncora do Jornal da Globo (2005-2015) e do Jornal das 16h (2016-2022).

Em seu perfil no Instagram, Christiane afirmou que era chegada a hora de tentar novos caminhos. Sem dar muitos detalhes, a jornalista deu a entender que tem planos de desenvolver algum projeto nas redes sociais.

Walter Casagrande

Walter Casagrande estreou com comentarista da Globo em 1997 Foto: Reprodução/ SporTV

Comentarista de futebol da Globo desde 1997, Casagrande compartilhou no Instagram, em julho, um vídeo em que informava o seu desligamento da emissora. Sem dar explicações, o ex-atleta afirmou que a decisão teria sido “um alívio para os dois lados”.

Casagrande compôs o elenco dos programas Globo Esporte e Arena SporTV, canal por assinatura especializado em esporte da Globo. Ele participou da cobertura de seis Copas do Mundo e três Olimpíadas.

Outros jornalistas também deixaram a Globo

Outros nomes reconhecidos no jornalismo da Globo deixaram-na para trás. O último a anunciar a sua saída foi Ernesto Paglia, que permaneceu por 43 anos na emissora. Além deles, também se despediram do canal Carlos Tramontina, Carlos Alberto Sardenberg e Edney Silvestre.