‘Napoleão’: Filme biográfico estrelado por Joaquin Phoenix será lançado em 2023, diz site

Napoleão, o filme que trará Joaquin Phoenix no papel de um dos maiores estadistas franceses, deve ser lançado em 2023.

A estreia do longa dirigido por Ridley Scott estava prevista para dezembro deste ano, mas a pós-produção ainda não foi finalizada, conforme informações do site IndieWire. Por esse motivo, Napoleão também não poderá concorrer à próxima edição do Oscar.

'Napoleão' pretende contar a história da figura história de maneira 'original e pessoal'. Foto: Arquivo

A trama pretende retratar a história de Napoleão Bonaparte e a ascensão dele como imperador da França. O longa também focará na relação de Napoleão com a mulher, Josephine, que será interpretada pela atriz Vanessa Kirby.

Originalmente intitulada Kitbag, a produção começou a ser filmada em fevereiro e foi finalizada em maio na Europa. Napoleão será lançado pela Apple, mas ainda não se sabe o mês de estreia.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais