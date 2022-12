Netflix anuncia 2ª temporada de ‘Heartstopper’ para 2023; confira

A Netflix confirmou, no domingo, 25, o ano de estreia da segunda temporada de Heartstopper. O elenco fez a revelação em vídeo publicado nas redes sociais.

“Olá, fãs de Heartstopper. Desejamos o melhor Natal e ano-novo para você! Não importa o que as festas de final de ano significam para você, espero que vocês estejam comendo muito queijo anti-homofóbico. Sempre bom estar preparado com queijo anti-homofobia!”, brincou o elenco em vídeo.

Leia também Dua Lipa encontra Elton John em jantar com atores de ‘Heartstopper’ e diretor diz: ‘Épico’

Ao final da filmagem, o elenco brincou sobre o anúncio: “O que mais você iria querer?”.

A data do lançamento ainda não foi divulgada, apenas o ano.

Oi! Foi aqui que pediram presente de Natal?



A 2ª temporada de Heartstopper tem estreia confirmada pra 2023. 🍂 pic.twitter.com/4F69D49n3Y — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 25, 2022

Depois da estreia da série, a Netflix renovou o seriado para mais duas temporadas. Em setembro, o elenco já filmava a continuação da história.

A gigante do streaming anunciou que a nova temporada contará com quatro personagens novos. Entre eles, estará David, o irmão mais velho de Nick (Kit Connor).

Heartstopper é uma série baseada na franquia homônima da história em quadrinhos. O enredo acompanha os adolescentes Charlie (Joe Locke) e Nick enquanto descobrem ser mais do que amigos. No meio disso tudo, eles aprendem a lidar com a escola e os amigos.

Assista ao trailer da primeira temporada: