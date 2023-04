Netflix anuncia animação de ‘Bob Esponja’ com foco em Sandy Bochechas

A Netflix anunciou, nesta terça-feira, 25, que vai lançar um filme animado derivado de Bob Esponja com foco na personagem Sandy Bochechas. A informação foi divulgada pelo site The Hollywood Reporter.

A produção chega ao streaming em 2024 e se chamará Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie - “Salvando a Fenda do Biquíni: O filme da Sandy Bochechas”, em tradução literal.

A direção será de Liza Johnson, que já foi responsável por episódios de The Last Of Us e Barry. Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Wanda Sykes e Johnny Knoxville vão dublar a versão original.

Na trama, todos os habitantes da Fenda do Biquíni são, de repente, expulsos do oceano. Com isso, Bob Esponja e Sandy viajam para o estado americano do Texas para salvar a cidade de uma ameaça.

In Your Dreams

Na mesma leva de anúncio, a Netflix revelou a produção de um novo filme animado de aventura e comédia chamado In Your Dreams, também para 2024.

A história seguirá dois irmãos, Elliot e Stevie, que magicamente viajam para o mundo dos sonhos com a intenção de achar o Rei dos Sonhos e pedir para que ele salve o casamento dos pais deles.