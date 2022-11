Netflix anuncia cancelamento da série ‘Fate: A Saga Winx’

Publicidade

Após um mês e meio do lançamento da sua segunda temporada, a Netflix decidiu não renovar a série Fate: A Saga Winx. O anúncio foi feito pelo produtor e roteirista, Brian Young, em seu perfil no Instagram. No post, Brian lamentou o cancelamento, mas agradeceu toda equipe e fãs pela dedicação pelo tempo.

O showrunner iniciou a mensagem compartilhando que a plataforma de streaming decidiu não dar sequência na história, mas que ele estava “muito orgulhoso de todos que trabalharam na série”. A produção é inspirada no desenho animado italiano O Clube das Winx, criado por Iginio Straffi.

Cena da série 'Fate: A Saga Winx', da Netflix Foto: Netflix

“Olá a todos! Essa não é uma boa notícia para se compartilhar, mas a Netflix decidiu não seguir em frente com a terceira temporada de Fate: A Saga Winx. Isso é especialmente duro porque muitos de vocês amaram essa temporada. É um lado bom de partir o coração, mas um lado bom ainda assim. Estou muito orgulhoso de todos que trabalharam nessa série e de todas as histórias que pudemos contar. Nossa equipe e elenco trabalharam muito duro para criar esse mundo e esses personagens. Sou grato a cada um deles e a todos vocês que assistiram. Foram quatro anos incríveis. Espero que nos vejamos novamente no futuro. Muito amor, Brian”, escreveu.

Veja a publicação:





Continua após a publicidade