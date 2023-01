Netflix divulga cartaz de ‘That’ 90’s Show’

A Netflix publicou nesta terça-feira, 3, o cartaz de That’ 90′s Show. Os atores Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith, que interpretam Kity e Red, respectivamente, aparecem na imagem. Acima deles, vem a mensagem: “Os tempos mudam, os adolescentes não”.

A série aposta no humor sobre os conflitos dos adolescentes. O spin-off de That’ 70′s Show foi transportado para os anos 1990, mas os dilemas e os ideais permanecem quase os mesmos. Agora, Kity e Red recebem a sua neta, Leia Forman — filha de Eric e Donna — que vai para Point Place passar as férias.

'That'90's Show' estreia em 19 de janeiro; a série é um spin-off de 'That'70's Show', que foi transmitida pela Fox entre 1998 e 2006 Foto: Patrick Wymore/Netflix

O grupo agora é formado por Callie Haverda, que interpreta Leia; Mace Coronel, que faz Jay, Ashley Aufderheide, a Gwen da série; Sam Morelos, que dá vida à Nikki; Reyn Doi, o Ozzie; Maxwell Acee Donovan, que atua como Nate. O casal que protagonizava a série original, Topher Grace (Homem-Aranha 3), que interpretava Eric Forman, e Laura Prepon (Orange Is The New Black), que fazia Donna, também retorna para o spin-off.

That’70′s Show foi transmitida originalmente de 1998 a 2006 na Fox e foi a quarta série mais longa da emissora estadunidense — perdendo apenas para Os Simpsons, King of the Hill e Married... with Children. O elenco contava com Ashton Kutcher (O Rancho) e Mila Kunis (Perfeita É A Mãe).