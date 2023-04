Netflix divulga trailer ‘de Com Carinho, Kitty’, spin off de ‘Para todos os garotos que já amei’

No próximo dia 18 de maio o streaming Netflix recebe uma nova produção. Com carinho, Kitty chega à plataforma de séries e filmes. O spin off é uma continuação do filme Para Todos os Garotos que Já Amei, que foi inspirado na série de livros de Jenny Han, que traz o mesmo nome.

A trama que se passará na Coreia, traz Kitty, irmã de Lara Jean, em um conflito após descobrir que seu namoro à distância é uma farsa, já que seu namorado tem outra namorada.

Interpretada por Anna Cathcart que deu vida a Kitty nas primeiras produções da Netflix, o longa traz Choi Min-Young, Anthony Keyvan, Gia Kim, Sang Heon Lee, Peter Thurnwald e Regan Aliya.

“Chegou a hora de Katherine Song-Covey (ou Kitty, para os íntimos) embarcar em uma nova aventura. Depois de dar um empurrãozinho na vida amorosa da irmã Lara Jean, Kitty quer viver sua própria história épica, mas logo descobre que o amor é bem mais complicado quando é o seu coração que está em jogo. Estreia em 18 de maio, só na Netflix”, diz a descrição da produção.