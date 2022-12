Netflix divulga vídeo com erros de gravação de ‘Wandinha’, assista

A Netflix divulgou neste domingo, 12, um vídeo com os erros de gravação da série Wandinha. Jenna Ortega, que interpreta a protagonista, aparece rindo e se divertindo com os erros. Em um dos takes, ela erra a mira do arco e flecha. Em outro momento, a gravação é paralisada por causa de um avião que sobrevoa a região.

Jenna Ortega (Wandinha) e Victor Dorobantu (Mãozinha) nos bastidores de Wandinha Foto: Vlad Cioplea/Netflix

Produzida por Tim Burton, a série acompanha a filha mais velha da Família Addams. A história se desenvolve na Escola Nunca Mais, onde estudam os “excluídos” e onde seus pais, Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia (Catherine Zeta-Jones), se conheceram.

Wandinha é o maior hit da Netflix deste final de ano. Com menos de um mês de carreira, a série já é a terceira mais assistida em todos os tempos da plataforma e já teve a segunda temporada confirmada.

Deixando os erros de gravação de Wandinha aqui pra melhorar o domingo de vocês. 🖤 pic.twitter.com/o4rsG6gYio — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 11, 2022