Netflix renova 7ª temporada de ‘Elite’ com volta de Omar

Os fãs de Elite receberam uma boa notícia nesta terça-feira, 25, com o lançamento do trailer da nova temporada da série. A Netflix ainda anunciou a volta de um dos personagens originais do início da trama, Omar Shanaa, feito pelo ator Omar Ayuso.

Enquanto a sexta temporada da série está com lançamento marcado para 18 de novembro deste ano, a nova temporada foi confirmada com a presença dos atores Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi, Fernando Líndez, Iván Mendes, Maribel Verdú e Alejandro Albarracín.

Elenco da série 'Elite', da Netflix Foto: Netflix

Sem previsão de estreia, a sétima temporada de Elite vai dar sequência a morte de Samuel, com o colégio Las Encinas e seus personagens tentado se reformar e seguir em frente, mesmo com os desastres do passado.

As cinco temporadas anteriores de Elite, além dos episódios da derivada Histórias Breves, estão disponíveis no catálogo da Netflix.