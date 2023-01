Netflix se defende após denúncias sobre condições dos participantes do reality ‘Round 6: O Desafio’

Após o sucesso de Round 6, a Netflix está produzindo um reality show baseado na série sul-coreana. Porém, a plataforma de streaming precisou se pronunciar após vir a público que um pequeno grupo de participantes precisou de atenção médica na última segunda, 23.

Round 6: O Desafio foi anunciado no ano passado e a dinâmica do programa consiste na disputa entre 456 participantes, de vários países do mundo, pelo prêmio de US$ 4,56 milhões. Para levar essa bolada, os competidores enfrentam jogos e brincadeiras semelhantes às da série original.

Foi durante o desafio conhecido como “Luz vermelha, Luz verde” que, de acordo com a Variety, cinco jogadores necessitaram de atendimento médico após queimaduras por conta da exposição ao frio do Reino Unido, local das gravações do reality. Em determinado momento da brincadeira, os participantes precisam ficar em posição de “estátua”, sem poder se mexer.

Série sul-coreana 'Round 6' é um dos maiores sucessos da Netflix dos últimos tempos Foto: Netflix

Apesar das filmagens estarem sendo realizadas em um set dentro de um hangar, a temperatura externa, que durante o dia atinge patamares abaixo de 0°C, acaba atingindo os competidores que não estão acostumados com o frio europeu.

Ao tabloide The Sun, um porta-voz da Netflix esclareceu os fatos e disse que não houve feridos gravemente. “Nos preocupamos profundamente com a saúde e a segurança de nosso elenco e equipe. Investimos em todos os procedimentos de segurança apropriados. Embora estivesse muito frio no set – e os participantes estavam preparados para isso – quaisquer alegações de ferimentos graves são falsas”, declarou.