Netflix vai produzir filme sobre entrevista polêmica de príncipe Andrew; entenda

A Netflix vai fazer um filme sobre a polêmica entrevista do príncipe Andrew, filho da Rainha Elizabeth II, para a BBC, em 2019. Scoop vai contar com Rufus Sewell, no papel do integrante da Família Real britânica, e Gillian Anderson como a entrevistadora Emily Maitlis, segundo a Variety.

Rainha Elizabeth assiste ao Epsom Derby com príncipe Andrew, no sul de Londres, em 1º de junho de 2013; Netflix vai produzir filme sobre entrevista desastrosa de integrante da Família Real Britânica Foto: Andrew Winning/ Reuters

A entrevista do príncipe foi dada ao programa Newsnight e ficou conhecida como uma catástrofe das relações públicas, uma vez que a participação dele tinha o objetivo de esclarecer a relação de amizade com Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado, mas Andrew não conseguiu dar as explicações. Ele também foi criticado por não demonstrar empatia pelas vítimas do abusador. Como resultado, perdeu títulos militares e patrocínios pela rainha.

Ainda sem data de lançamento, a produção audiovisual é dirigida por Philip Martin e resultado da adaptação do livro Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews.