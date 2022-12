No ‘Lady Night’, Boninho diz que se arrependeu de ter participado de ‘Casa Kalimann’

Na última sexta-feira, 9, Boninho, diretor de núcleo da Rede Globo, participou do Lady Night — programa apresentado por Tatá Werneck. Durante a conversa, o diretor revelou que “ficou mal” depois de ter participado do programa Casa Kalimann, apresentado por Rafa Kalimann. “Me arrependo”, disse antes de pedir desculpas à apresentadora.

Em entrevista ao 'Lady Night', Boninho disse que "se arrependeu" de ter participado de 'Casa Kalimann' Foto: Reprodução/Multishow

Leia também ‘BBB 23′: Boninho compartilha primeiras imagens da casa; confira

Boninho também revelou que esperava mais da participação de Tiago Abravanel no Big Brother Brasil 22. “Às vezes a gente fala: ‘esse cara vai fazer alguma coisa’. (...) Aí o cara vai lá e aperta o botão”, disse rindo. Tatá perguntou ainda se ele havia “chorado” com a saída de Abravanel do reality show. “Não, graças a Deus que ele saiu”, respondeu de pronto.

Ainda teve mais: Boninho disse que não aguenta mais escutar Deixa Tudo Como Tá, música que Abravanel elegeu como hino do BBB 22. “Eu proibi [de tocar]. Desculpa, Thiaguinho [autor da música]”. Outra curiosidade sobre o Big Brother que Boninho deixou escapar foi como conheceu Diego Alemão, campeão da sétima edição do reality.

“A gente tinha acabado de fazer a seleção com todo mundo, eu peguei minha galera e disse: “Gente, preciso de alguém mais louco no programa... Acha alguém”, contou. “Mandei uma galera para São Paulo, eles acharam o Alemão num bar, bêbado, às 4h da manhã. Ele chegou no dia seguinte para a gente entrevistar ‘trêbado’. Eu falei: ‘É esse cara. Vou levar para lá’”.