‘No Mundo da Luna’: HBO Max divulga trailer de série baseada em livro de Carina Rissi; assista

Nesta quinta-feira, 3, a HBO Max divulgou o trailer para No Mundo da Luna, nova série de dez episódios protagonizada por Marina Moschen.

A produção, que chega ao catálogo do serviço de streaming no dia 13 de novembro, é baseada no livro homônimo de Carina Rissi.

Na trama, Luna é uma jovem cigana que busca seu primeiro emprego como jornalista. Ela tem uma surpresa ao descobrir que pode conversar com cartas de tarô e precisa decidir entre dois pretendentes: Vini, interpretado por Romani, e Dante, vivido por Leonardo Bittencourt.

Além de Marina, Romani e Leonardo, nomes como Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima e Luana Martau também fazem parte do elenco. No Mundo da Luna foi dirigida por Roberto d’Avila.

Assista ao trailer:





HBO Max também anunciou ‘Procura-se’, filme baseado em outro livro de Carina Rissi

HBO Max também anunciou 'Procura-se', filme baseado em outro livro de Carina Rissi. Foto: HBO Max

O catálogo de streaming revelou que pretende se aproximar da literatura latino-americana e, por isso, anunciou o lançamento do filme Procura-se, baseado em outro livro de Carina Rissi.

Estrelada por Camila Queiroz, a produção acompanha Alicia, uma jovem que quer aproveitar a vida, mas que vê a vida desmoronar após a morte do avô, o único membro de sua família.

Alicia precisaria estar casada para receber a herança, mas se recusa. Ela então pensa em um plano: um marido falso, interpretado por Klebber Toledo.

Dirigido por Marcelo Antunez, o filme chega no dia 25 de novembro ao serviço de streaming.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais