Nostalgia: Netflix lança trailer de nova versão dos Telettubies

A Netflix lançou, nesta terça-feira, 18, o primeiro trailer da nova versão dos Telettubies. O programa original da BBC, sucesso do público infantil no final da década de 1990 e começo dos anos 2000, será lançado no dia 14 de novembro.

“Sobre as colinas e de bem longe, os Telettubies vem brincar”, anuncia o vídeo com narração do ator Tituss Burgess. Ele já participou de filmes como Meu Nome É Dolemite, ao lado de Eddie Murphy, e da série de animação Central Park.

Leia também ‘Uma Quedinha de Natal’: Filme estrelado por Lindsay Lohan ganha data de lançamento

Tinky-Winky, Po, Dipsy e Laa Laa, personagens clássicos dos Telettubies aparecem fazendo várias atividades no trailer da gigante do streaming.

Assista: