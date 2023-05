O Encontro com Patrícia Poeta trouxe como atração musical na manhã desta segunda-feira, 15, a banda de rock brasileira LS Jack. Responsável pelos clássicos do início dos anos 2000, Carla e Sem Radar, o grupo apresentou sua nova formação, com o vocalista Vinny Bonotto, de Heloísa, Mexe a cadeira e Cyber love. No entanto, Vinny é integrante desde 2019, mas nas redes sociais o público se mostrou surpreso pela apresentação da banda, que também está com uma turnê comemorativa de 25 anos e um álbum inédito.

Anteriormente, a formação tinha Marcus Menna como vocalista, que em 2004 passou por complicações após um procedimento de lipoaspiração, que o deixou em coma por dois meses. Em carreira solo, lançou parcerias com a dupla Marcos & Belutti, Quem Você É, com Detonautas, Duelo Final e Paula Fernandes, Amor em Excesso. Recentemente, ele também anunciou que sairá com a turnê Tudo de Novo.

Nova formação do LS Jack no ‘Encontro’ surpreende público: ‘Acordei num universo paralelo’ Foto: Divulgação

Bonotto ressaltou que sempre foi amigo dos músicos antes mesmo da banda de rock existir. “A gente é amigo de longa data, muito antes do LS Jack e do Vinny. Para algumas pessoas pode parecer inusitado, mas para a gente, não”, explicou.

“A gente sempre se intrometeu um no trabalho do outro, sempre fomos colaboradores”, completou. Questionados sobre como Marcus Menna foi importante para o sucesso, Vitinho relembrou da época do acidente e ressaltou a importância e amizade do artista.

Sobre o projeto inédito, Vinny disse que eles estão fazendo um “álbum muito bonito”. “Estamos na produção de um novo álbum com músicas inéditas. É um processo muito bacana porque é um processo coletivo. Durante muito tempo eu compus sozinho e isso era uma coisa que me fazia falta. Hoje, do lado dos meus companheiros, a gente está fazendo um álbum muito bonito e muito em breve vocês vão ouvir”, adiantou o vocalista.

Apresentando os clássicos Carla, Heloísa, Mexe a Cadeira e Amanhã Não Se Sabe, durante o programa na Rede Globo, o público nas redes sociais reagiu de forma surpresa e nostálgica.

Continua após a publicidade

Que delícia começar a semana ao som de LS JACK! ❤️ #Encontro pic.twitter.com/mxpImJmycK — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 15, 2023

Acabo de descobrir que o LS Jack voltou. E ainda com o Vinny como vocalista.

Eu acho que acordei num universo paralelo. — Antonio Uivo (@antoniouivo) May 15, 2023

Vim no dentista e na TV tá o lsjack cantando mexe a cadeira do Vinny, com o Vinny, eu acho...

Parece que cai numa fenda dimensional, tô numa realidade alternativa, o que é que tá acontecendo? pic.twitter.com/E833vJOXvf — Romulino (@romulinotv) May 15, 2023

o vinny da heloisa mexe a cadeira agora faz parte da nova formação do ls jack ????????????? pic.twitter.com/yD5vTLCMWb — érika 🌽 (@ebzez) May 15, 2023

vivi 35 anos para ouvir vinny cantando "carla" com o ls jack.

que dia, senhores. — Carla (@devezemsempre) May 15, 2023