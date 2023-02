Novas cenas de ‘Transformers: O Despertar das Feras’ são divulgadas em vídeo; assista

No último domingo, 12, o Super Bowl foi além do jogo e das apresentações artísticas, exibiu um trecho inédito de Transformers: O Despertar das Feras. O sétimo filme da franquia, com lançamento marcado para 9 de junho, apresenta Mirage, um novo personagem que promete agitar a trama.

As cenas também foram divulgadas no canal da Porsche no YouTube. “É hora de mudar para alta velocidade. Mirage faz sua estreia como um lendário Porsche 911 Carrera RS 3.8. (...) Aventura global dos anos 90 apresenta os Maximals, Predacons e Terrorcons à batalha existente na Terra entre Autobots e Decepticons”, destaca a descrição.

Optimus Prime segue como protagonista. Desta vez, a trama acontece no Brooklyn, nos Estados Unidos, no ano de 1994, e conta com passagens pelo Peru e México.

Escrito por Joby Harold, Transformers: O Despertar das Feras tem no elenco Anthony Ramos, Dominique Fishback, Michelle Yeoh, Pete Davidson e Peter Dinklage. A direção é de Steven Caple Jr.

Vale relembrar que o primeiro trailer do longa foi divulgado em dezembro de 2022 pela Paramount; assista:

