Após darem selinhos na Festa do Líder, o casal se dirigiu ao Quarto Gnomo. Por lá, ocuparam uma das camas do cômodo e passaram a trocar beijos e carícias embaixo do edredon, com a luz apagada.

A atitude dos dois incomodou o pagodeiro Rodriguinho, que já havia ido dormir no local. Ele decidiu sair do quarto e disse que não iria ficar por lá escutando “estalos”. “Eu acho bem desnecessário”, disse, sem disfarçar a irritação.

A certa altura do noite, o participante Michel entregou um preservativo para o casal.