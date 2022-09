Novo filme da Amazon Prime Video terá The Rock, Chris Evans e Kiernan Shipka

A Amazon Prime Video está preparando mais uma novidade exclusiva para os seus assinantes: Red One (ainda sem tradução para o português), um filme com Dwayne Johnson (The Rock), Chris Evans e Kiernan Shipka, protagonista da série O Mundo Sombrio de Sabrina, segundo informações do Deadline.

Além da atuação, The Rock faz parte da produção do longa, com direção assinada por Jake Kasdan (Jumanji) e roteiro final de Chris Morgan (Velozes e Furiosos). O Deadline destaca que o “projeto é anunciado como uma comédia de ação e aventura que percorre o mundo, imaginando um universo totalmente novo para explorar nas férias”.

Red One tem estreia prevista para junho de 2023. No entanto, até o momento, mais detalhes sobre a produção e suas personagens seguem em sigilo pela plataforma.

Kiernan Shipka foi protagonista de 'O Mundo Sombrio de Sabrina' e estará no elenco de 'Red One' Foto: Instagram/@kiernanshipka

Vale ressaltar que Chris Evans pode estar mais magro nesta produção. Durante o lançamento de Lightyear, em julho, o ator revelou que perdeu sete quilos desde que disse adeus a Steve Rogers, o Capitão América, em Vingadores: Ultimato. Ao Yahoo Entertainment, ele falou que fãs estão questionando sobre seu peso.