Novo filme da Disney e Pixar, ‘Elementos’, ganha primeiro trailer

A nova produção da Disney e Pixar, Elementos, ganhou seu primeiro trailer. A trama conta a história de Ember, dublada pela atriz Leah Lewis, conhecida pela sua atuação como protagonista no filme da Netflix, Você Nem Imagina, e Wade, com a voz do ator Mamoudou Athie, da série Caixa Preta, do Prime Video. Eles dão voz às criaturas feitas de fogo e água, que se conhecem dentro de um trem, na Element City.

Elementos, novo filme da Disney e Pixar Foto: Divulgação/Pixar Animation Studios

O longa estreia em 2023 e é dirigido por Peter Sohn, que tem em seu currículo as animações Ratatouille e Lightyear - e produzido por Denise Ream, de Carros 2 e O Bom Dinossauro.

Assista ao trailer legendado: