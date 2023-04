Novo reality com Xuxa e Ikaro Kado é ‘um convite para conhecer a cultura brasileira pelo olhar drag’

Em meio a tantos projetos como o cruzeiro e um documentário sobre sua vida, Xuxa estreia em mais uma novidade nesta sexta-feira, 14: a Caravana das Drags. O reality show do Prime Video traz a rainha dos baixinhos com um dos maiores nomes da arte drag no País, Ikaro Kadoshi, no comando da competição pelo título de “Soberana da Caravana”.

Em entrevista ao Estadão, Xuxa revelou que sua relação com esse universo foi se desenvolvendo com o crescimento do seu público: “Eu comecei a trabalhar para crianças e, no decorrer do tempo, vi elas crescerem. Eu falava ‘libera geral’, ‘você pode ser o que quiser, ‘acredite nos seus sonhos’, e eu via que esses adultos sentiam que, perto de mim, podiam se soltar”.

Xuxa em 'Caravana das Drags' Foto: Prime Vídeo/ Divulgação

“Eu comecei a ver o meu público, as pessoas perto de mim, se transformarem de meninos para meninas, de meninas para meninos, ou virarem esses artistas drags, que eram pais com filhos, mas que, à noite, se transformavam em drag”, explicou.

Então, quando ela passou a assistir RuPaul’s Drag Race, decidiu desenvolver um projeto para a Rede Globo que, na época, negou. “Eu já estava com esse projeto guardado desde a Globo, mas lá só recebi não”.

Em Caravana das Drags, Xuxa e Ikaro viajam por várias cidades brasileiras em um ônibus decorado e as participantes precisam enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada cidade por onde a caravana passa.

Ikaro Kadoshi em 'Caravana das Drags' Foto: Prime Vídeo/ Divulgação

“Esse programa é um convite para entrar no nosso mundo, mas principalmente para conhecer ou reconhecer a cultura brasileira e o Brasil pelo olhar da drag queen (...) Esse reality é sobre seres humanos, mais do que a arte e cultura, é sobre as vivências desses seres humanos e como o Brasil é tão rico em cada estado”, reflete Ikaro.

A competição ainda tem um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e convidados especiais. Ao final de cada episódio, uma drag é eliminada até que restem as finalistas. Além de Nicole Bahls que está no primeiro episódio, o juri será composto por Ingrid Guimarães, Mateus Carrilho, Lellê, Daniela Mercury, Juliette, Fabiana Karla, Lázaro Ramos, Fafá de Belém e Gretchen.

Lázaro Ramos é o jurado convidado no 7º episódio de 'Caravana das Drags' Foto: Prime Vídeo/ Divulgação

“A arte drag tem o poder do encantamento, do lúdico e de levar mensagens de maneiras que as pessoas nem percebem que estão digerindo esses recados (...) Eu estou vivendo um sonho. Nunca imaginei que veria a minha drag e o meu País sendo representados dessa forma. Estou realizando o sonho de imortalizar a arte que me fez chegar onde eu cheguei”, concluiu Ikaro.









