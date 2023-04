Novo teaser de ‘A Pequena Sereia’ tem Halle Bailey cantando e cenas inéditas; veja

Nesta segunda-feira, 17, a Disney divulgou um novo teaser do live-action de A Pequena Sereia, estrelado por Halle Bailey, Melissa McCarthy e Jonah Hauer-King.

Na prévia, a protagonista canta um trecho da música Part of Your World que ainda não havia sido escutado no primeiro trailer. A canção se tornou um clássico graças à animação original.

O vídeo também inclui imagens que ainda não haviam sido vistas pelo público, incluindo uma disputa entre o Rei Tritão (Javier Bardem) e a vilã Úrsula (Melissa McCarthy) e novas cenas do príncipe Eric (Hauer-King).

Experience the wonder of Disney's #TheLittleMermaid, coming to theaters on May 26. 🐚🌊 pic.twitter.com/RDvc8a4SkY — The Little Mermaid (@LittleMermaid) April 17, 2023

Ainda nesta segunda, o site One Take News revelou que fontes confirmaram que o longa terá 2 horas e 15 minutos de duração. Especulações começaram após o tempo do filme aparecer no site de uma companhia de cinema norte-americana.

Caso isso se confirme, o filme será o mais longo dentre os live-actions da Disney e terá quase 50 minutos a mais do que a versão original. A produção tem direção de Rob Marshall e chega aos cinemas brasileiros em aos cinemas brasileiros em 25 de maio.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais